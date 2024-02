Pět bodů a čtvrté místo navrch. Filippi řádil, o statistikách ale mluvit nechce

„Zápas jsme měli od začátku ve svých rukou. Měli jsme jen lehký výpadek na začátku druhé třetiny, ale pak jsme se zase vrátili k výkonu, který nesl ovoce, a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl hrdina dne Filippi.

„Že jsem zaznamenal pět kanadských bodů? Jsem hlavně rád, že jsme zvítězili za tři body a to, že se to takhle někdy poodráží nebo napadá, to už je takové plus. Snažil jsem se všechno cpát do brány a slavilo to úspěch.“

Jedenatřicetiletý Filippi prožívá nejproduktivnější sezonu v kariéře. Po koncertu proti Litvínovu překročil hranici 50 bodů, aktuálně jich má 51 za 20 gólů a 31 asistencí. Navlas stejně jako třinecký Martin Růžička, s nímž svádí na dálku souboj o krále bodování.

Ale s otázkami na své individuální statistiky, případně na zápolení s Růžičkou na libereckého střelce nechoďte. „Nerad bych už na tyhle otázky odpovídal. Stejně s tím nic neudělám, můžu se soustředit jen na vlastní výkony a nějak to dopadne,“ odrážel po výhře 6:2 nad Litvínovem dotazy novinářů.

Chválí si svou spolupráci s mladíky Jakubem Rychlovským a Martinem Faško-Rudášem v prvním libereckém útoku. „Hraju s nimi hrozně rád. Těší mě, že se vracíme k tomu, co nás zdobilo na začátku sezony.“

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš (77) se proti litvínovskému brankáři Šimonu Zajíčkovi pokouší o ekvilibristické zakončení.

Parťák z elitní lajny Rychlovský, který patří k nejlepším střelcům extraligy, měl pro Filippiho výkon proti Litvínovu jasné hodnocení: „Wau!“

„Šlo o vyvrcholení toho, co Tomáš předvádí od začátku sezony. Podle mě je to jeden z nejlepších hráčů extraligy, když má puk na hokejce. Člověk neví, jestli vystřelí, přihraje, co vymyslí. Je nečitelný pro soupeře a obrovsky silný na puku. S Martinem jsme strašně rádi, že máme možnost hrát s takovým zkušeným hráčem a v lajně máme vyváženou chemii.“

Jakub Rychlovský

Po výhře nad Litvínovem se hokejisté Liberce prosmýkli na čtvrté místo tabulky a teď je čeká reprezentační přestávka.

„Jsem rád, že nás čekají volné dny a budeme moct zregenerovat. Leden byl strašně náročný, hrálo se snad čtrnáct zápasů a všichni potřebujeme trošku odpočinek,“ těší se Filippi na pauzu. „Kromě odpočinku bude taky klíčové potrénovat kondici, v závěru sezony ji budeme hodně potřebovat, abychom mohli zabojovat o čtyřku, protože to je to, co všichni chceme.“