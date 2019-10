Šlégr zůstal, o pomoc požádá legendy. Kvůli přesilovkám

„Určitě mě to překvapilo. Bral jsem jako hotovou věc, že rezignaci přijmou. Šel jsem tam s tím, že spíš přednesu adepty, kteří by byli možní místo mě, ale přišel tento návrh a my jedeme dál. Budeme bojovat, jak by řekl pan Hlinka, nesmíme se z toho podělat. Pořád si myslím, že tým máme kvalitní, jen si musíme dát do hlavy, že začneme dávat góly,“ říká zlatý olympionik z Nagana, šéf představenstva, generální ředitel a trenér v jedné osobě.

Jak představenstvo probíhalo?

Nabídl jsem svoji funkci k dispozici s tím, že jsme měli připravené kandidáty, kteří by to šli dělat místo mě. Nicméně jakmile jsem to přednesl, rozpoutala se hluboká debata o tom, jestli to je na to, abych odešel od týmu. Většinový názor byl takový, že ta hra není tak špatná, abychom hledali někoho, kdo by měl něco dramaticky napravovat. Že prohráváme zápasy o jeden gól, a dokonce soupeře tlačíme. Chybí jen trochu něco změnit, abychom ty góly dávali. Máme zápasy, že se netrefíme ani do prázdné branky. Samozřejmě pro všechny je to hrozně frustrující, hrajeme pro fanoušky, a když se nevyhrává, začínají být všichni nervózní. Musíme zůstat u toho, co děláme na tréninku, a ještě víc přidat, ještě víc se tlačit do brány, do střelby, abychom byli víc sobci, víc hladoví po gólech. Představenstvo můj návrh na rezignaci většinově přehlasovalo, takže budu dál pokračovat a tímto se zabývat zase jindy.

Rozebírali jste situaci i s týmem?

Určitě jsme si k tomu něco řekli, dnešní (středeční) trénink byl trochu motivační, zapracovali jsme na různých individuálních činnostech. I kluci jsou toho plní, není jim jedno, kde jsme v tabulce. Stačilo v pár zápasech dát gól, ale realita je jinde. Jsme třináctí a my se musíme nachystat na další zápas a urvat to.

Los ale máte velmi těžký, hrajete teď jednou doma a pětkrát venku. Máte nachystanou nějakou krizovou variantu, kdyby to dál nešlo?

Představenstvo se usneslo, že nebude řešit žádnou jinou variantu. Jdeme do toho s tím, že chceme zabojovat, abychom urvali co nejvíc bodů. A uvidíme, co se stane.

Přitvrdit vůči hráčům, to je jeden z hlavních požadavků fanoušků v diskuzních fórech. Vyslyšíte je?

Rozhodně je potřeba přitvrdit, změnit určité věci, ale já říkám, že není potřeba moc. Když budeme hodnotit poslední zápas s Olomoucí, kdy hosté měli první střelu až v závěru 1. třetiny při přesilovce, tak to naznačuje, že ty věci děláme už líp než předtím. Ale pořád nám chybí na troška. Přitvrdit a zpřísnit určitě musíme, ale hlavní je soustředit se na soupeře a bojovat o každý bod.

Ze sestavy byl vyřazen obránce Karel Kubát, vaše největší letní posila. Co vás k tomu vedlo?

Na začátku sezony nepodává výkony, co jsme očekávali. Dneska je to obránce, který je na tom v hodnocení plus minus suverénně nejhůř. A ani výkon na ledě není adekvátní. Vyřadili jsme ho ze sestavy, dali jsme mu dva dny, aby si rozmyslel, jak hodně chce zabojovat o dres v Litvínově. Dáme tomu nějaký měsíc, aby se připravil hlavně fyzicky, protože to je asi jeho největší problém. Pokud není hráč fyzicky připravený, nemůže podávat výkony, které se od něj čekají. To byl první krok. Přivedli jsme za něj adekvátní náhradu, Tomáše Pavelku ze Sparty, jehož si litvínovský fanoušek pamatuje z mistrovské sezony. Zná prostředí, velice dobře bruslí, má tah na branku, umí rychle vystřelit. Je to komplexní obránce, který nám může hodně pomoct.

Budou i další změny v kádru?

Nemůžeme zase úplně bláznit. Je to první věc, co jsme udělali, půjdeme takto do pátečního zápasu v Kladně a uvidíme, co se stane dál. Nevylučujeme, že přijdou další změny.

Spekulovalo se také o odchodu útočníka Juraje Mikúše, který nějaký čas nebyl v sestavě.

Před třemi zápasy jsme ho nabídli do celé extraligy, je pravda, že v posledních třech zápasech zabral, bodoval, ale bohužel se nám teď zranil. Takže budeme čekat, až se uzdraví, v jaké kondici přijde a jak bude pokračovat.

Před sezonou jste radikálně obměnili složení obrany hlavně kvůli tomu, abyste se zlepšili v přesilovkách. Ale paradoxně se vám v nich moc nedaří.

Vůbec se nedaří, na těch musíme zapracovat úplně nejvíc. Trénujeme je každý den, víme, že to je alfa a omega všech zápasů. Dál na tom budeme pracovat, dokonce zvažuju, že bych oslovil Martina Ručinského a Roberta Reichela, jestli by nám nepřišli pomoct, říct nějaký názor ohledně těch přesilovek, něco poradit. My to nemusíme vnímat stejně jako lidé zvenčí. Nevím, jestli nám pomůžou, ale každopádně je oslovíme.

V Litvínově došlo ke změně na postu kapitána, za dlouholetého vůdce Michala Trávníčka převzal céčko Lukáš Kašpar. A hned se vyrojily různé spekulace, proč k té změně došlo. Můžete to vysvětlit?

Není v tom žádný závažný faktor. Tráva se zranil a mužstvo v té době bodovalo, tak jsme chtěli ten impuls v týmu udržet. Stejně plánujeme generační změnu a chtěli bychom to okolo Lukáše Kašpara postavit. Je to bývalý reprezentant, má obrovské zkušenosti ze světa, to céčko mu patří. Samozřejmě můžou tam být názory, že momentálně nepodává výkony, jaké by si všichni představovali, ale to asi nikdo z týmu. My se teď musíme hlavně semknout a neřešit, jestli je kapitán Trávníček, či Kašpar. Oba kluci jsou důležitým faktorem týmu. Jsme jeden tým a musíme táhnout za jeden provaz, to je zásadní.

Občas se stalo, že jste chyběl na tréninku Vervy, budete teď s týmem v přípravě ještě víc?

Byl jsem na většině tréninků, chyběl jsem jen párkrát, a to ještě proto, že jsem začal studovat trenérskou A licenci. Z 98 procent jsem na tréninku byl a budu i nadále. Uděláme maximum, aby se tým zvednul a abychom dělali fanouškům zase radost. Aby neměli důvod na nás pokřikovat, odcházet naštvaní, jako před koncem zápasu s Olomoucí, když prohráváme 1:4. Nedivím se jim, mají na to právo a je na nás, jestli jsme schopní s tím něco udělat, aby se to někam pohnulo.