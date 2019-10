Šlégr zůstal trenérem Litvínova, jeho rezignaci vedení klubu nepřijalo

„Na jednání představenstva klubu, které se protáhlo až do večerních hodin, nabídl Jiří Šlégr svou rezignaci na post hlavního trenéra,“ stojí v prohlášení litvínovské Vervy. „Představenstvo rezignaci nepřijalo a jeho návrh byl přehlasován. Jiří Šlégr a celý trenérským tým dostal plnou důvěru a představenstvo naopak doporučilo sportovnímu úseku věnovat se zásahům do hráčského kádru.“

Litvínov v letošním ročníku extraligy vyhrál jen tři zápasy, aktuálně ho tíží série tří porážek. A nemá zrovna lehký los, v následujících šesti kolech hraje pětkrát venku, pekelnou sérii zahájí v pátek v Kladně a v neděli na ledě Komety.

Šlégr, který je i šéfem představenstva a generálním ředitelem klubu, přitom už hledal svého nástupce. Na seznam si zapsal pět adeptů. Znovu oslovil reprezentačního asistenta Karla Mlejnka z prvoligového Sokolova, v hledáčku měl i Vladimíra Růžičku, aktuálně konzultanta prvoligové Kadaně.

„Je jedním z kandidátů,“ prozradil Šlégr pro iDNES.cz. „Nový trenér by měl přinést především potřebný impuls, protože výkony nejsou tak zlé, jen nám něco chybí.“ Co, to bude muset rozklíčovat sám Šlégr.