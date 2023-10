Dát gól v oslabení, bylo by to jinak, mrzí hradeckého útočníka Pilaře

Nejprve vstřelil vedoucí branku na 2:1, ale poté za stavu 2:2 nevyužil velkou šanci, nepovedlo se mu to ani za stavu 2:3, kdy navíc hokejkou zranil soupeřova obránce a byl vyloučen na čtyři minuty.

Do konce utkání v tu chvíli chyběly bez dvou vteřin právě ty čtyři minuty.

„Těžko se mi to hodnotí, protože jsme ve třetí třetině vedli 2:1, a prohráli jsme nakonec 2:4,“ vypravoval Pilař smutně po prvním zápase nové extraligové sezony, v němž hradecké mužstvo nezískalo ani jediný bod.

Začněme tím nejlepším, tedy gólem, kterým jste svůj tým ve třetí třetině poslal do vedení. Jak jste ho viděl?

Nic mimořádného, jel jsem kolem branky, puk se mi dostal na bekhend, zametl a spadlo to tam o tyčku.

Pak už přišly ty méně příjemné. Co šance při oslabení vašeho týmu?

Tam jsem měl dát gól a vypadalo by to všechno jinak. Puk se ale nějak svezl po čepeli a netrefil jsem branku. Přitom jsem měl dost času si puk zpracovat.

Za stavu 2:3 další šance, ale místo vyrovnání hned vyloučení na čtyři minuty, v té chvíli vlastně do konce zápasu. Co tam se stalo?

Tlačil jsem do branky a zakončoval jsem. Možná mi i protihráč pak trochu hokejku zvedl a soupeř dostal do obličeje. Nevím úplně přesně, musel bych se na to podívat.

Brankáře Karlových Varů jste překonali jen dvakrát, přitom jste měli střel skoro na dva zápasy. Byl pro vás tak těžko k překonání?

Ani bych neřekl, ale my se musíme víc tlačit do branky, musíme být víc nepříjemní právě kolem branky soupeře, musíme se tam víc cpát.

Byl z toho váš první zápas sezony bez zisku byť jediného bodu. Přišel po výhře 5:0 na ledě mistrovského Třince. Co změnit, abyste se k bodům mohli vrátit?

Dál se nebát černé práce, aby se to zlepšilo. V Třinci jsme dali pět hezkých gólů, ale musíme dávat i špinavé.

Doma jste prohráli už potřetí za sebou, kde vidíte příčinu?

Nedokážu říct.

Co třeba marodka, chybí vám několik hráčů?

Na to se nemá cenu vymlouvat. Když někdo nemůže, musí jít další, všichni chtějí hrát.