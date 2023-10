Už jsem potřeboval vyhrát, řekl Hlavaj. Hradecké střelce přiváděl k zoufalství

Zato domácím stačilo patnáct střeleckých pokusů, aby poprvé v sezoně vyhráli dva zápasy v řadě.

„Od začátku sezony jsem ještě nevyhrál, už jsem to potřeboval. Konečně to přišlo a doufám, že takhle budeme pokračovat,“ uvedl dvaadvacetiletý Samuel Hlavaj.

Hosté byli od začátku aktivnější, přesto po dvou třetinách prohrávali o dvě branky. V první části se ujala šikovná teč Rekonena, ve 29. minutě pak osamocený Malák mazácky oklamal brankáře Bartošáka a bekhendem zasunul puk do branky.

Aleski Rekonen překonává Patrika Bartošáka.

„Já předtím zapomněl vystřídat, hráli jsme chvíli jen ve čtyřech. Pak jsem naskočil a vyrazil dopředu. Dostal jsem krásnou žabičku od Adriána Holešinského a předem už jsem měl rozmyšlené, co udělám,“ popisoval 21letý Daniel Malák premiérovou trefu v extralize.

Ale hotovo zdaleka nebylo, byť Hradečtí dlouho zahazovali šance a Hlavaj je přiváděl k zoufalství. „Kluci to odmakali a ubojovali, soupeř měl místy enormní tlak. A Samuel v brance byl vynikající,“ chválil plzeňský kouč Petr Kořínek.

Přesto dal právě Hlavaj hostům šanci se nadechnout. V oslabení při souboji u své pravé tyčky shodil helmu a sudí poslali Škodu do tří. „Soupeř přepadl přese mě, myslel jsem, že rozhodčí písknul a nějak mi ta maska spadla. Správné vyloučení. Navíc sudí mají vždycky pravdu,“ glosoval po zápase Hlavaj.

Hokejisté Plzně slaví výhru nad Hradcem Králové.

I další akce vzbudila emoce. Plzeňský gólman předvedl parádní zákrok proti krajanovi Okuliarovi, když vleže nataženou rukou zastavil kotouč. Jenže útočník hostů jej ještě „vyšťoural“ a zasunul do branky. K nevoli fanoušků. „Myslím, že to byl normální gól, neměl jsem kotouč pokrytý,“ uznal Hlavaj.

Místo vyrovnání ale Mountfield srazil další plzeňský brejk. Söderlund na obranné modré vybojoval kotouč pro Holešinského, ten si pohrál s Bartošákem a vrátil domácím dvoubrankové vedení. „Jsme zklamaní. Produktivita nás v posledních zápasech sráží a Plzeň nám v tom uštědřila lekci,“ povzdychl si hradecký asistent Tomáš Hamara.

Minutu a půl před koncem sice při power play parádní ranou pod břevno Pavelka ještě snížil, ale víc hosté nestihli. Hlavaj dokonce zkoušel poslat puk do opuštěné branky, ale neúspěšně. „Vytřepal jsem rychle puk z lapačky a zkusil to. Trefil jsem ovšem prvního hráče před sebou, naštěstí z toho nic nebylo,“ líčil slovenský reprezentant. „Bylo to náročné, ale euforie je teď větší než únava,“ doplnil Hlavaj.

I díky němu se Škoda pomalu zvedá po nepovedeném vstupu do sezony.