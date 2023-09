Litvínovský kouč Mlejnek: Věřím, že budeme draví a pohybliví

V čem je letošní mužstvo jiné proti tomu loňskému?

Neřekl bych, že je úplně jiné. Vidím, že snad můžeme mít větší potenciál pohybu. Věřím, že budeme mít ve větším zastoupení hráče, kteří budou víc dýchat pro region. Historicky to k tomuto klubu patří. I když je jasné, že ne vždy to bude ze sta procent, takový tým nikdy nebyl.

Jste spokojen s jeho složením?

V rámci možností a toho, co bylo na trhu, co jsme chtěli a co pasuje k regionu, tak ano. Máme jedno z nejmladších mužstev, takže věřím, že budeme velmi dravý tým, velice houževnatý, který bude hýřit sebevědomím. A ať zápas dopadne jakkoli, že si řekneme: Dali jsme do toho sto procent. Nerad bych něco zakřikl ani negativně hodnotil minulou sezonu a už vůbec bych nechtěl vidět úvod nové růžovými brýlemi. Ale to jsou věci, které se podle mého názoru změnily. A doufám, že se na ledě projeví.

Berete, že tým je věkově mladý, nebo jen mladý s ohledem na extraligovou konkurenci?

Oni nám neodešli nejstarší hráči, Stránský, Zdráhal ani Estephan nebyli starší. Já ten náš věkový průměr konfrontuji s ostatními týmy. Vzhledem k tomu, že máme jen tři kluky lehce přes třicet let, tak to odhaduji. A asi nebudu daleko od pravdy.



Tisková konference hokejového Litvínova před startem extraligy, zleva kapitán týmu Matúš Súkeĺ, sportovní manažer Tomáš Vrábel, generální ředitel Pavel Hynek, kouč Karel Mlejnek.

Zkušenost tedy nechybí?

Míval jsem pod sebou Radima Bičánka nebo podobné hráče, bylo to fajn. Ovšem i my máme na svůj věk už velice zkušené hráče, kteří prošli mezinárodním hokejem. Senzaci bych v tom nehledal. Budu věřit, že každodenní práce, píle a pokora nás budou posouvat a přinášet body a podle toho bude vypadat naše postavení v tabulce.

Bude teď produktivita ve vašem týmu rozložená na víc hráčů? Tři nejlepší v kanadském bodování jsou pryč.

Loni i třetí formace s Hlavou přinášela od druhé půlky sezony góly. A totéž útok Sukeľa s Kudrnou. Hráči, kteří odešli, byli podle mě minimálně adekvátně nahrazeni.

Jste tedy silnější a připravenější než před rokem?

Pevně věřím, že ano. Na druhou stranu jsem byl součástí trenérského týmu i před vstupem do loňské sezony a nemůžu říct, že by mužstvo nebylo připravené na extraligu. Jak proběhlo předzávodní období a příprava, to ukáže až vstup do ligy, možná první čtvrtina. V extralize se objevilo plno nadstandardních hráčů, kvalita ligy roste. Nespaly ani ostatní týmy.

Kádr je už kompletní?

Vstupujeme do sezony s třemi brankáři, osmi beky, čtrnácti útočníky, Klasická soupiska 22+3. Uzavřeno. Pro tento moment.

Budou všichni už na startu?

Bohužel to nemůžu ještě říct na sto procent, absence hrozí. Příprava proběhla s určitými krátkodobými zraněními, které k tomu patří, naraženiny, nastřeleniny, virózy.

A jak se cítí Ondřej Kaše, top posila z NHL, který rok nehrál?

Všechno šlo přesně, jak Ondra říkal. Podle plánu. Je plně připraven na start extraligy.

Fit naopak nebyl jeho bratr David. Velká komplikace pro jejich případnou souhru?

Oba jsou natolik zkušení hráči, že až vlezou na led – a třeba i vedle sebe – nemůže je to překvapit.

Jak zapadl Brit Liam Kirk? Nejlepší střelec mistrovství světa 2021 přišel jako poslední posila.

Liam je velice zajímavý hráč. Technicky zdatný, má velice dobré herní myšlení. Drobná komplikace je, že první trénink s námi měl 5. září. Je to ovšem velice inteligentní hráč, díky tomu rychle zapadne do týmu.

Bude určená brankářská jednička mezi Tomkem a Zajíčkem?

Nebude to jako před deseti lety v Karlových Varech, kdy jsem dal Závorkovi 52 utkání z 52. Prostor dostanou oba. Kolik a kdo, to ukáže liga.

Jak zlepšit venkovní bilanci?

Čím víc pohybu, tím lepší disciplína, tím nebudeme tolik sedět na druhé straně (na trestné lavici) a nebudeme dávat šanci domácím na přesilovou hru. Snad nás v tom poslední dvě přípravy poučily.

Čeká vás ostrý start v Pardubicích, jste rád za konfrontaci s jedním z favoritů hned na úvod?

Nechci být prorokem. Rozlosování si nevyberete. Lepší začít doma s větší šancí na tři body, nebo s favoritem venku? Potkáme se s každým čtyřikrát a musíme být zkrátka připraveni na všechny. Tady a teď.