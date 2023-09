Litvínov má nákladnější i pracovitější tým. Co rekonstrukce Hlinkova stadionu?

„Jsme velice rádi, že díky podpoře vlastníka a partnerů vstupujeme do sezony stabilizovaní a zajištění. Výši rozpočtu stejně jako v minulých letech nebudeme zveřejňovat,“ neprozradil žádnou cifru generální ředitel Pavel Hynek. „Ale letošní tým je určitě nákladnější než dřív.“

Podle funkcionáře Vervy to však neznamená, že by si klub mohl víc vyskakovat, neboť navýšení rozpočtu je způsobené především ekonomickou situací ve světě, v níž se odráží covidová léta i válečný konflikt na Ukrajině.

„Všechno podražilo. Když platíme složenky, vnímáme to všichni, ceny vylétly o dvacet třicet procent. Takže i náš rozpočet narostl minimálně o inflaci. A také o zvýšenou podporu partnerů. Díky tomu hlavnímu, firmě Stebal, jsme si mohli dovolit přivést další hráče v uvozovkách mimo rozpočet,“ myslel Hynek například navrátilce z NHL Ondřeje Kašeho či nejlepšího střelce mistrovství světa 2021 Liama Kirka.

Do útoku přišli i Kašeho mladší bratr David ze Sparty nebo Petr Koblasa, spolu mají nahradit tři nejproduktivnější muže minulé sezony, kteří černožlutý klub opustili. Tedy Šimona Stránského, Patrika Zdráhala a Giorgia Estephana. Defenzivní řady vyztužili třeba Marek Baránek či Kevin Czuczman.

Generální ředitel litvínovského hokejového klubu Pavel Hynek.

„Z mužstva mám dobrý pocit. Z toho, jaká je v něm pracovní etika a soudržnost, jak dýchá. V tom cítím posun,“ uvedl Hynek a oznámil cíle loni jedenáctého celku základní části, který v předkole play off vypadl s multišampionem Třincem: „Chceme být lepší a posunout se výš, cílem je postup do play off. Povedlo se nám angažovat několik zajímavých hráčů, ale nejdůležitější nebudou jména na papíře, nýbrž týmový výkon na ledě.“

Se složením mužstva je spokojený hlavní trenér Karel Mlejnek. „V rámci možností a toho, co bylo na trhu, co jsme chtěli a co pasuje k regionu. Ne vždycky budeme regionální ze sta procent, nikdy takový tým nebyl.“

Největší pozornost poutá Ondřej Kaše, který loni kvůli zdravotním potížím odehrál v NHL jediný zápas. Po odmlce je zpět. „Bude výborný lídr do sezony, mladší k němu můžou vzhlížet a učit se od něj. Je profík. Jsem rád, že tady je,“ svěřil se slovenský útočník Matúš Sukeľ, znovu vybraný za kapitána chemiků.

Za zásadní považuje generální ředitel Hynek vylepšení venkovní extraligové bilance. „V zápasech venku jsme si loňskou sezonu pokazili, s dvaceti body jsme byli druzí nejhorší,“ připomněl nelichotivou statistiku.

Hlinkův zimní stadion, který patří městu, loni dostal nové mantinely, letos osvětlení. V plánu je pro aktuální sezonu ještě výměna velkoplošné obrazovky i ozvučení. Velká rekonstrukce letité haly se odložila.

„Příprava před třemi lety postupovala do finální fáze, bohužel přišly dva roky covidu a teď válka na Ukrajině. Významně to zasáhlo ekonomiku i politiku. Dnes Národní sportovní agentura už nedisponuje tolika prostředky. Není to tak, že by to leželo u ledu a nic se nedělalo. Město pokračuje v přípravných pracích, z projektu se stala projektová dokumentace. V roce 2025 by se měly znovu otevírat nadregionální investiční projekty a tedy nějaké peníze, tam to myslím směřuje.“

Do nové sezony vstoupí Verva v pátek na ledě jednoho z aspirantů na titul Pardubic, domácí premiéru v neděli obstará souboj s Plzní. Na vlastním ledě bude Litvínov nastupovat v černé sadě nových dresů. Bílá varianta se na sociálních sítích stala terčem fanouškovské kritiky kvůli logu na hrudi vyvedeném v červené barvě.