Vitásek vyhlíží návrat. V noci jsem se budil v bolestech, říká o zranění

„Teď se bavíme s doktory, čekám na dobré zprávy, kdy budu moct pomalu začít trénovat. Zatím můžu cvičit nohy a jezdit na kole,“ řekl bývalý reprezentant Vitásek v rozhovoru pro klubový web. „Přál bych si, aby mě pustili i na led a já mohl alespoň bruslit kvůli kondici. Tam je ale riziko, že člověk spadne. Na druhou stranu jako hokejisti podstupujeme riziko každý den. Na to jsem zvyklý a mám rád výzvy. Ale nechci to uspěchat.“

Jednatřicetiletý bek se zkušenostmi z KHL měl s ramenem dlouhodobé potíže. Ty vyvrcholily letos v říjnu, kdy mu lékaři po podrobnějším vyšetření doporučili operaci. Několik utkání však Vitásek odehrál i se zraněním. „Než se uvolnilo místo na operaci, tak jsem hrál a snažil se pomoci týmu,“ uvedl Vitásek. „Nejhorší to bylo vždycky po zápase. V noci jsem se budil v bolestech. S rukou jsem pak nemohl druhý den ani hýbat. Bral jsem prášky, které mi ze začátku pomáhaly, později už ale ani to nezabíralo. Měl jsem problém vůbec dojet autem na trénink.“

Teď má tři týdny po zákroku a každý den navštěvuje kliniku Sport Park Medical u liberecké arény, kde se o něj starají. „Postupně mě dostávají tam, kam chceme všichni, abych byl. Začátkem příštího roku bych měl zase naskočit za Tygry,“ plánuje.

Nejtěžší je podle něj zvládnout absenci na ledě psychicky. „Nejhorší pro zraněného hráče je to, když se může jen koukat a nezasáhne do hry. Chci mít možnost ovlivňovat věci na ledě a ne jen fandit z tribuny. Nic jiného mi ale teď nezbývá,“ připouští. „Na druhou stranu není kam pospíchat. Důležité je, aby se klukům dařilo a já se mezitím připravil.“

Vitásek není jediným klíčovým obráncem, který hokejistům Liberce na podzim vypadl ze hry. Hrát nemůže ani lídr týmu Ladislav Šmíd, který byl na operaci se zády a také by se mohl vrátit ve druhé části sezony. „Tým to asi pocítí, ale jak se říká, vše zlé je pro něco dobré. Teď dostali šanci mladí beci jako třeba Honza Štibingr. Mají velikou příležitost ukázat trenérům, spoluhráčům i fanouškům, co v nich je,“ uvažuje Vitásek. „Já jsem byl před lety v podobné situaci. Také vypadli hráči ze sestavy a já se mohl porvat o místo.“

Bílí Tygři si v září a říjnu prošli velkou výsledkovou krizí, ale poté se začali znovu zvedat. Poslední utkání před reprezentační pauzou však doma prohráli s Olomoucí 4:6. „Já někdy sleduju i tréninky a nedá se nikomu nic vyčítat. Všichni makají na sto procent. Při zápase to ale drhne,“ všiml si Ondřej Vitásek. „Pak jsou utkání jako to s Olomoucí, kdy vedeme 2:0 a najednou to tam soupeři napadá a vše je jinak. Musíme se s tím poprat. Nemá cenu vykřikovat slogany, každý musíme začít u sebe.“

Zatímco zraněný bek rehabilituje, jeho spoluhráči se v přestávce připravovali na těžkou bitvu s Třincem. Vedoucí tým extraligy se v liberecké aréně představí dnes v 18 hodin.