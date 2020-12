Debakl rostl, Patera z branky nechtěl. Ukázal charakter, vyzdvihl Prospal

Několikrát měl po obtížných zákrocích masku na ledě. Brněnský kanonýr Peter Mueller ho sestřelil tak, že na led pro jistotu vběhl lékař. Tomáš Šoustal ho pokořil z trestného střílení holí prostrčenou mezi nohama.

Brankář českobudějovických hokejistů Jiří Patera si musel v extraligovém zápase na Kometě vytrpět hodně.

Po vyrovnané první třetině za něho góly napadaly ve druhé části, kdy ho domácí překonali šestkrát, zbylé tři branky inkasoval v poslední dvacetiminutovce. Výsledkem byl křiklavý desetigólový debakl.

„Našeho gólmana je mně líto. Chtěl dochytat, nechtěl ven, a my jako tým jsme ho tam nechali vykoupat za deset gólů,“ povzdechl si Václav Prospal, trenér poražených.

Paterovi dal v Brně přednost před Markem Čiliakem, nedávným hrdinou Komety.

Za stavu 6:1 pro Kometu ve 36. minutě už Patera mířil ke střídačce, ale jeho výjezd skončil krátkou domluvou s Prospalem. Pak se vrátil zpět. Za tři a půl minuty lovil puk z branky znovu, když si ho na brankovišti „vychutnal“ úplně volný Martin Zaťovič.

„Normálně gólmanovi nenechávám volbu, jestli chce zápas dokončit, a když si myslím, že jdou góly za ním, tak ho vyndám. Tady si ale vůbec nemyslím, že by za nějaký z gólů (Patera) mohl. Naopak tam pochytal pár dalších šancí, které Kometa měla. Sám chtěl zůstat v brance, za což jsem moc rád. Mohl zvolit jednoduchou cestu ven, ale raději zůstal i za relativně rozhodnutého stavu. To dokazuje charakter hráče. Myslím si, že někteří naši hráči by se z toho měli poučit,“ pokračoval trenér deklasovaného Motoru.

Tak jak ho totiž nadchl Patera, tak ho řada hráčů v poli namíchla. Sedm hokejistů Motoru bylo v utkání nejméně jednou vyloučeno, v oslabení hosté dostali od úderné formace Komety čtyři góly.

Hokejisté Komety Brno oslavují vstřelený gól. Trefil se David Bondra (uprostřed).

A nešlo jen o to. Třeba ještě za hratelného stavu 3:1 pro domácí si Daniel Voženílek ve vlastním pásmu hrál s pukem tak lajdácky, až mu ho Jakub Valský sebral a z nájezdu zavěsil na 4:1.

„Prohráli jsme vlastní nedisciplinovaností a obrovskými individuálními chybami. Na tomhle levelu se necháme neustále vylučovat, chodíme ven za fauly ve středním pásmu, v útočném pásmu, za moc hráčů na ledě. Moc dobře jsme věděli, že jedna z největších zbraní Komety je její přesilovka, a tím, jak jsme se tady prezentovali, jsme jí nabídli spoustu přesilovkových gólů. Prokázali jsme už poněkolikáté totální nedisciplinovanost,“ láteřil Prospal.

Vynikající forma brněnského přesilovkového komanda zasahovala do utkání hned od jeho začátku. Motor měl lepší nástup, byl nebezpečnější, ovšem v 5. minutě šel ven jeho zadák René Vydarený a hned za 21 vteřin to bylo 1:0.

Peter Mueller (vlevo) slaví vstřelený gól. Proti Českým Budějovicím se trefil třikrát.

Peter Mueller oslavil hattrick, celkově první útočná trojice domácích posbíral devět kanadských bodů.

„První třetina byla z naší strany vynikající, podle našich statistik to bylo 18:4 na střely pro nás. Moc se mi líbilo, jak jsme do toho vstoupili. Škoda, že to bylo jen 1:1. Ovšem za to, co se stalo ve druhé třetině, jsme si absolutně nezasloužili vyhrát,“ přiznal naštvaný českobudějovický patriot.