Asi děláme něco dobře, usmíval se plzeňský Hlavaj po vítězství v přípravě

„Cítil jsem se výborně, už jsem se sžil s výstrojí. Ale stále je to jen první přípravný zápas,“ prohodil Hlavaj pro klubový web po duelu, který se hrál ve Strakonicích.

Spolupráce s obránci podle gólmana fungovala bez potíží. „Je to jednoduché, nemuseli jsme nic speciálně nacvičovat, takhle to funguje v každém týmu. Kluci dobře bránili, každý hrál to, co má. Samozřejmě, ještě tam byly nějaké chyby, ale do startu sezony máme ještě dost času,“ uvedl brankář, který do Plzně přišel z bratislavského Slovanu a představil se na květnovém mistrovství světa v Lotyšsku.

„Vyhráli jsme, tak asi děláme něco dobře. Snad v tom budeme pokračovat. A když budou přibývat takové výsledky, na tréninky se nám bude chodit lépe,“ konstatoval Hlavaj.