Pešán před svou čtvrtou libereckou štací: Tygři projdou přestavbou

Extraligových Bílých Tygrů se Pešán ujímá celkově už počtvrté. Při svém minulém působení pod Ještědem s nimi v roce 2016 získal historický mistrovský titul a pak je dvakrát dovedl ke stříbrným medailím. U severočeského týmu, který letos došel do čtvrtfinále play off, nahradil Patrika Augustu.

„Je to pro mě návrat domů. Moc jsem se na něj těšil a mám velká očekávání,“ řekl pětačtyřicetiletý trenér po prvním tréninku na ledě v přípravě na novou sezonu.

Čeká vás z trenérského hlediska velká změna?

Určitě. Je to úplně odlišné od toho, co jsem zažil v posledních letech. Ať už u národního týmu, kde jsem strávil na ledě pár týdnů v roce, nebo potom ve Švýcarsku, kde jsem vedl tréninky v angličtině, seznamoval se s mužstvem a s jinou kulturou.

Jak se Liberec za těch několik let, kdy jste byl mimo klub, proměnil?

Tým je z poloviny jiný. Vzali jsme do přípravy hodně mladých kluků, kteří se v posledních letech ukazovali v první lize nebo v juniorce. Chceme je trochu poznat, abychom dali všem stejnou startovací čáru. Je vidět, že se v Liberci udělal kus práce, protože jsou tu pořád vidět herní návyky, které jsme historicky zaváděli. A osvojili si je i nově příchozí hráči, jako je Oscar Flynn.

Zatím jste oznámili čtyři posily: brankáře Hrenáka, obránce Budíka a McCoshena a útočníka Kellyho Klímu. Je už skladba týmu definitivní?

Ještě zbývá doladit jedno nebo dvě místa mezi obránci i útočníky. A řešíme i pozici náhradního brankáře, protože nevím, jestli není moc riskantní vstupovat do sezony s extrémně mladou brankářskou dvojicí Hrenák-Král.

Spekulovalo se o příchodu zkušeného brankáře typu Machovského z Hradce. Jak moc jste o tom uvažovali?

Udělal jsem si poctivé kolečko se všemi možnými adepty v extralize, ale není jednoduché se domluvit na financích ani na vyvázání z konkurenčních klubů, proto jsme ta jednání opustili. Je to ale téma, o kterém teď hodně debatujeme, zatím ale ještě nejsme rozhodnutí, jestli přivedeme někoho zkušeného. Dávid Hrenák je ambiciózní brankář a je ve věku, kdy už je i zkušený. Když se na to podíváme historicky, jeho předchůdci Roman Will i Petr Kváča se mohli taky zdát riskem, ale nakonec to vyšlo. Takže doufám, že i krok s Hrenákem bude úspěšný.

Po skončení ve Švýcarsku jste měl více nabídek. Proč jste se rozhodl právě pro Liberec?

Zaprvé je to pro mě návrat do známého prostředí. Po posledních letech jsem trošku ucestovaný a myslím, že Bílí Tygři také potřebovali nějaký „refresh“, a tak se nám ty cesty protly. A v neposlední řadě jsou za tím i rodinné důvody. Tři čtvrtě roku jsem strávil ve Švýcarsku bez dětí a bylo to krušné.

Co vám dalo angažmá ve švýcarském Ajoie, kde jste skončil předčasně?

Hlavně to byla obrovská zkušenost. Dopředu jsem věděl, do čeho jdu. S generálním manažerem jsme se bavili o tom, že sezona může být velmi složitá. Stejně jako ta před mým příchodem. Zpočátku jsme měli slušné výsledky, což bohužel vedení a lidi trochu namlsalo a malinko se opustila cesta, o níž jsme věděli, že bude těžká. Přišla série proher, kdy vedení chtělo fanoušky udržet ve víře, že se něco zlepší, což se ale ani po mém odchodu dramaticky nestalo.

V čem to pro vás bylo jiné než v Česku?

Hlavně z kulturního pohledu. Nejenže člověk trénoval v angličtině, kterou ne úplně všichni v týmu vládli. Byli tam i Italové, Němci a hlavně Francouzi, kteří angličtinu moc neberou. Takže tam byla určitá jazyková bariéra, ale ještě větší byla ta kulturní. Člověk je z českého prostředí zvyklý používat i motivační vulgarismy, což je věc, na kterou švýcarský hráč není vůbec připravený. Potom jsem musel horkotěžko vysvětlovat, že jsem to tak nemyslel. Ze začátku tam byly kulturní střety, ale pak se situace uklidnila. Ambicí týmu bylo zachránit se v lize, což nebylo lehké, protože hrajete proti skvělým týmům a bojujete o každý puk, abyste neodešli s debaklem.

Je švýcarská liga kvalitnější než česká?

Je jiná, neřekl bych kvalitnější. Mají tam hráče z ciziny, kteří dostávají velký prostor. Špičkové týmy českou extraligu přesahují, ale potom tam jsou další, které by měly problémy i v české lize.

Bude pro vás po švýcarské zkušenosti návrat do extraligy jednodušší?

Uvidíme. Česká liga je nesmírně kvalitní přísunem mecenášů a ještě se zkvalitnila příchodem hráčů z Ruska. Zápasy v play off byly opravdu úžasné, týmy mají obrovskou sílu. Uvidíme, jak se popereme s finančně silnějšími konkurenty. Ta zkušenost mi ale může pomoct. Prosadit se v zahraničí není žádná sranda, i když se mi to povedlo jen zčásti.

Říkal jste, že máte po návratu do Liberce velká očekávání. Jaká?

Nemyslel jsem tím nějaké stanovování cílů do sezony, ale spíš poznávání hráčů a snahu udělat z nich lepší hokejisty. Vidím, že kluci mají obrovskou chuť.

Máte v plánu tým dále omladit a posunout méně zkušené hráče do významnějších rolí?

Už to po tom trochu volá. Proto jsme udělali první kroky, jako bylo ukončení angažmá útočníka Petra Jelínka. Bylo to nepopulární, ale nutné, protože Liberec musí projít přestavbou. Takže ano, budeme sázet na mladší hráče, kteří postupně kádr přestaví.

I proto, že očekávaným lídrům typu Birnera, Filippiho nebo Bulíře play off příliš nevyšlo?

Že se nepovede play off, to se může stát. Na druhou stranu je to svým způsobem zdvižený prst. Budu rád, když mladí začnou tlačit na tyhle zkušené hráče, motivovat je ještě k většímu úsilí a svým výkonem je třeba časem vytlačit ze sestavy.

Mladí už roli lídrů trochu převzali, ne? Najman a Flynn byli nejproduktivnější hráči Liberce v uplynulé sezoně.

Ano, ale musí svou pozici obhájit, což je vždycky těžší. Vystřelit nahoru se někdy povede, ale udržet se tam hodně let jako právě ti zmínění hráči Birner, Filippi nebo Bulíř už není tak lehké. Očekávám, že mladí na poslední sezonu navážou.

Jak dopadlo jednání s útočníkem Frolíkem, který vloni přišel jako velká posila?

Abych upřímně řekl, ani jsem se s ním nestihl rozloučit, a to mě mrzí. Okamžitě po play off odcestoval do Severní Ameriky, takže jsme nevedli žádný hovor o tom, jestli bude z nějaké strany zájem o pokračování. Ale Michael byl relativně drahý hráč, a to místo chci obsadit někým mladším.

Jako asistenta se specializací na přípravu obránců jste si vybral Borise Žabku. Proč právě jeho?

Mám s ním dobrou osobní zkušenost, což je pro mě strašně důležité. Je to skvělý člověk a za poslední dobu udělal obrovskou práci s obránci v projektu slovenských nároďáků i v Olomouci. Jdou na něj i dobré ohlasy od hráčů. Jsem rád, že jsme se domluvili.

S Libercem jste získal titul a další úspěchy. Jak těžké na to bude navázat?

Určitě těžší, než když jsem vstupoval do pozice trenéra v době, kdy tým byl několik sezon po sobě na jedenáctém nebo dvanáctém místě. Navíc máme v plánu přestavbu týmu a naše kroky směřují k tomu, že bude hrát víc nezkušených hráčů. Na sezonu se ale těším a největší očekávání a nároky kladu sám na sebe.