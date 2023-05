Zájem z klubů Budíka potěšil, k restartu kariéry zvolil Liberec

První tréninky na ledě liberecké arény má Budík už za sebou. Pětadvacetiletý hráč, který část minulé sezony promarodil, by měl být pro defenzivu Bílých Tygrů velkou posilou.

„Potřeboval jsem se posunout v kariéře, proto jsem v Liberci,“ řekl hokejista, který poslední čtyři sezony strávil v Plzni. Předtím hrál v rodných Pardubicích a tři sezony působil v kanadské juniorce.

Změny v kádru Liberce Přišli

Dávid Hrenák (Greenville/ECHL), Vojtěch Budík (Plzeň), Ian McCoshen (Assät Pori /Fin.), Kelly Klíma (Mladá Boleslav) Odešli

Jakub Neužil, Petr Kváča (Rögle/Švéd.), Uvis Balinskis (Florida/NHL), Richard Nedomlel (Třinec?), Jan Štibingr (Mladá Boleslav), Jan Ordoš (České Budějovice), Petr Jelínek, Michael Frolík

Kdy se váš příchod pod Ještěd domluvil?

Volal mi pan Pešán (nový trenér Liberce), že o mě má velký zájem. Byl jsem zraněný, v loňské sezoně jsem toho moc neodehrál, a tak mě to potěšilo. Liberecká nabídka mě zaujala a přijal jsem ji.

Jak pikantní pro vás bylo, když jste ještě coby hráč Plzně v předkole narazil právě na Liberec?

To jsem si vůbec nepřál. Modlil jsem se, abychom v předkole nešli na Liberec, ale nakonec to tak dopadlo. Hrál jsem co nejlíp, beztak už jsem věděl, že půjdu do Liberce. Vracel jsem se po zranění, nastoupil na předkolo a bylo to těžké jak psychicky, tak fyzicky, ale zvládl jsem to.

V rozhodujícím pátém zápase jste s Plzní vedli v Liberci už 3:0, nakonec ale slavili Bílí Tygři. Jak na to vzpomínáte?

Byli jsme na koni, jenže pak jsme dostali jeden gól, potom druhý, Liberec se dostal do hry a hnal se dopředu. V hale byla výborná atmosféra, moc se těším na to, až si tady zahraju před fanoušky.

Měl jste i jiné nabídky než tu libereckou?

Ano. Docela mě překvapilo, že týmy projevily zájem, i když jsem za celou sezonu kvůli zranění odehrál jen šestnáct zápasů. Teď už jsem ale zdravotně stoprocentně v pořádku a cítím se dobře.

Pokračování v Plzni ve hře nebylo?

Bylo. Měli o mě zájem, ale já jsem cítil, že potřebuju změnu. Chtěl jsem se posunout v kariéře a rozhodl jsem se takhle.

Jak vás přijala liberecká kabina?

Dobře, jen prý toho moc nenamluvím, ale to se snad časem srovná. Liberecké hráče jsem doteď potkával jen jako soupeře. Výjimkou je Michal Bulíř, s nímž jsem hrál vloni v Plzni. Je fajn mít v kabině někoho, kdo mi v začátcích angažmá pomůže a všechno mi tu ukáže.