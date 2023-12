Neslavný start? Podržel nás, brání hradečtí hokejisté finského gólmana

Možná je dobré, že si v češtině nepřečte komentáře fanoušků, které se už během zápasu objevily na klubovém webu.

„Gólman zatím jako sněhulák,“ zněl jeden.

„On snad pustí každou střelu, to je katastrofa,“ následoval další.

A třetí poté, co Hradec ve druhé třetině inkasoval třetí gól: „Tohle je dnes brankářská bída. Čtrnáct střel, tři góly. To si ty statistiky z Finska moc nevylepšil.“

Zjevně narážel na to, že zkušený třicetiletý gólman nemá za sebou úspěšný vstup do sezony. Ve dvou finských klubech nedostával moc příležitostí a ani jeho bilance nebyla příliš závratná.

Útočník Mountfieldu Alex Tamáši však svého nového spoluhráče bránil: „K hokeji to patří, na druhé straně zlikvidoval některé vyložené šance soupeře. Myslím si, že nás podržel.“

Královéhradecký brankář Eetu Laurikainen

Laurikainen měl při své české premiéře smůlu v tom, že se zápas nevydařil celému týmu. „První třetina udala zápasu ráz, tlačili jsme do kopce,“ charakterizoval jeho průběh trenér Mountfieldu Tomáš Martinec. Hlavně to platilo na první třetinu, v níž Hradečtí dostali dvě branky, pak už jen neúspěšně doháněli náskok soupeře.

„Do druhé části jsme vstoupili výborně a hned snížili, ale i při našem tlaku jsme Liberci znovu hloupými chybami nabídli možnost odskočit a ten to využil. Přestože jsme bojovali až do konce, myslím, že vyhrál zaslouženě,“ musel přiznat Martinec. Jeho tým tak nebodoval poprvé od konce listopadu a následkem toho je, že po návratu do extraligového kolotoče po druhé reprezentační pauze sezony opustil čtvrtou příčku, jež zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále play off.