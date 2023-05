Karlovarská Energie mění útočníky, pryč jde Koblasa, přichází Bernovský

Jan Bernovský z Vítkovic se stal první posilou hokejistů Karlových Varů na příští extraligovou sezonu. Dvaadvacetiletý útočník podepsal na západě Čech roční smlouvu s roční opcí. „Už během minulé sezony jsem se dozvěděl, že by Vary měly zájem. Moc mě to potěšilo. Beru to jako novou výzvu a věřím, že mě to v mé kariéře zase posune,“ řekl Bernovský, jenž už s novým týmem zahájil přípravu.