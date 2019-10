Jergl v Olomouci. Jako soupeř. Stres ze mě rychle spadl, tvrdí

„Potřebovali jsme vyhrát. Dlouho jsme na to čekali a říkali si, že to musíme urvat. Podařilo se, takže super,“ oddechl si 25letý hráč.

Čím jste Olomouc porazili?

Plnili jsme, co po nás trenér chtěl. Dávali jsme to o mantinely ven, dostávali jsme se do protiútoku a dali jsme dva góly. Mohlo jich padnout víc, ale dva jsou super a hlavní je výhra.

Čtyři prohry a jeden gól „Jsme teď v útoku trochu jaloví a zase se to potvrdilo. Musíme s tím bojovat a jít do dalšího zápasu. Nedá se nic dělat, prostě musíme vystřelit v zápase vícekrát, to je ta cesta, abychom byli produktivnější. Samozřejmě že se to pak na každém projeví. Nesmíme si to ale moc připouštět, sezona je ještě dlouhá a já věřím, že tu černou sérii ještě otočíme. David Ostřížek nedohrál a nevíme, jestli bude v neděli v Litvínově k dispozici, stejně jako Strapáč, který má svalové zranění.“

Jan Tomajko, trenér HC Olomouc

Bylo znát, že jste si na ledě nic nekomplikovali.

Jednoduchost už byla na místě. Pořád jsme vymýšleli přihrávky, které k ničemu nevedly. Jak se říká, v jednoduchosti je krása, a takhle jsme dali dva góly.

Asistencí jste se podílel na tom vítězném.

Viděl jsem, že může jet Bambino (Rákos – pozn. red.) sám na bránu, tak jsem to jen Švrkovi přehodil přes hokejku a už jsem pak držel pěsti, ať dá gól. Padlo to tam, takže super.

Ulehčili vám to kohouti? V útoku byli zase bezzubí.

Neřekl bych, že ulehčili. Soupeř to je kvalitní, dohrává souboje, bruslí. Věděli jsme, co od nich čekat, nachystali jsme se na ně a jsme rádi za to, že jsme tu tři body urvali.

Bylo pro vás speciální se do Olomouce vrátit?

Nějaký malý stres tam byl. Ale stačilo jedno dvě střídání a spadlo to ze mě. A byl jsem rád i za fanoušky, kteří mě vyvolali, že pro mě měli dobré slovo a neházeli na mě špínu.

Návrat Matěje Pekra Po třech a půl letech si za Olomouc zahrál Matěj Pekr, který jí pomáhal postoupit do extraligy. Z Jihlavy má vyřízené střídavé starty. „Den před zápasem mi volal Honza Tomajko a ráno už jsem byl na tréninku. Nějaké vzpomínky ožily, ale mrzí mě prohra, bohužel, udělali jsme víc chyb. Měl jsem jednu šanci, ale neproměnil. Snad ještě nějaký zápas odehraju,“ přeje si 31letý útočník.

Sedí vám souhra s Rákosem?

Je to první zápas, co jsme hráli v tomhle složení. Věřím, že nám to půjde. Dokážeme se na ledě najít a to je základ. A zápas od zápasu to bude lepší.

Jaké je začínat v Hradci úplně od nuly?

Pokaždé je to v novém klubu těžké, musíte si tam vybudovat nějakou pozici. Makám trénink od tréninku, snažím se zlepšovat a věřím, že budu dostávat víc prostoru na ledě a oplácet to týmu.

Úvod sezony vám vyšel, ale pak jste se bodově odmlčel. Čím to bylo?

Nedokážu říct. Ale to se stává každému hráči, snad jen Milan Gulaš z Plzně je jinde. Teď jsem měl asistenci, tak doufám, že jsme začali vítěznou sérii a navážeme v neděli proti Zlínu.

A brankáře Mazance povzbudí nula...

Marek chytá každý zápas výborně. Poděkoval nám za to, že jsme i dost ran zblokovali a pochytali.

Hráli jste v Olomouci o trenéra?

To já nevím, to nedokážu říct.