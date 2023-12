Mueller bude po konci ve Vítkovicích hrát za Ambri na Spengler Cupu

Klub Ambri-Piotta informoval o dohodě s Muellerem dnes na svém webu. „Peter se okamžitě připojí k týmu a bude trénovat, aby se připravil na turnaj,“ uvedli představitelé devátého týmu tabulky švýcarské ligy. Spengler Cup se hraje od 26. do 31. prosince, Ambri se ve skupině utká s Pardubicemi hned na úvod.

Mueller byl v minulých pěti letech osobností české extraligy. V letech 2018-2022 hrál za Kometu Brno, loni přestoupil do Vítkovic a pomohl jim k postupu do semifinále play off. Minulý týden na vlastní žádost v ostravském týmu skončil.

Ve Švýcarsku už Mueller působil v letech 2013-2015, kdy hrál za Kloten. Na kontě má také 297 zápasů v NHL v dresu Phoenixu, Colorada a Floridy.