Mueller končí na vlastní žádost ve Vítkovicích. Šokovalo nás to, říká Lakatoš

„Nám všem v kabině Peter Mueller oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vyměněný někam jinam. Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba,“ prohlásil vítkovický kapitán Dominik Lakatoš.

Zpráva vzešla ze středečních dopoledních setkání s hráči, kde Mueller informoval vedení, že v klubu už pokračovat nechce.

„Několikrát se vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích a není spokojený ani s životem v Ostravě v posledním období a zmínil, že chce z týmu odejít. V návaznosti na to jsme se domluvili na ukončení vzájemné spolupráce,“ řekl Šimíček.

Mueller v aktuální sezoně naskočil do sedmnácti zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a na dalších sedm nahrál. Oproti minulým sezonám, kdy se jen jednou nepřehoupl přes bilanci bodu na zápas, tak neprožíval zrovna zářné období.

Trápí se především celé Vítkovice, které po semifinálové účasti v posledním play off hodně tápou a aktuálně jim patří až třináctá příčka v tabulce, navíc mají stejný počet bodů jako poslední Mladá Boleslav.

„Myslím, že je jednoznačné, že i s ohledem na současnou nepříznivou situaci musíme mít v týmu jen hráče, kteří za Vítkovice hrát chtějí a jsou schopní a hlavně ochotní za ně bojovat. Pokud někdo za tým hrát nechce, nemá v kabině co dělat,“ uvedl zřetelně Šimíček, s jehož slovy souhlasí také Lakatoš.

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš (31) si jede na střídačku pro gratulace po vyrovnávacím gólu v pátém extraligovém semifinále. Za ním spoluhráč Peter Mueller (88)

„Musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo,“ souhlasil.

Mueller překvapil už loni svým odchodem z brněnské Komety, která o něj údajně přestala mít zájem navzdory tomu, že například v sezoně 2020/21 vyhrál extraligovou produktivitu. Nyní se loučí s druhým českým klubem a kam povedou jeho další kroky, zatím není jisté.