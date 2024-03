Útočník Špaček mění ve Švýcarsku působiště, nově oblékne dres Ženevy

Do boje o titul v pátek poprvé vyrazili ti největší favorité. Oba uspěli. Čtvrtfinále hokejové...

Pardubice a Sparta zatím potvrzují roli favorita, vítězný vstup do letošního play off hokejové...

Třinec opět vymazal Budějovice, Litvínov uštědřil debakl nedůrazné Kometě

18. března 2024 16:50, aktualizováno 20:22

Po vzoru předchozích let vstoupili do play off hokejové extraligy obhájci titulu z Třince, po...