Na Lukko. V Lize mistrů to není svázané, říká pardubický gólman Will

Cesta do Švédska, Švýcarska, Severního Irska, Finska... Hokejové Dynamo si v letošním ročníku Ligy mistrů vybírá pořádné „štreky“ a ani další, čtvrtfinálová, destinace nebude výjimkou. Po osmifinálovém souboji s Ilvesem Tampere Východočeši znovu zamíří do země tisíců jezer, tentokrát na západ Finska do Raumy. Cesta paradoxně povede právě přes Tampere, odkud se tým po výstupu z letadla autobusem vydá do místa zápasu.