ONLINE: Pokračuje Liga mistrů. Třinec hostí Skellefteå, Sparta hraje v Dánsku

Třinec, na rozdíl od Sparty, sehrál doposud jedno domácí a jedno venkovní utkání. Ve WERK aréně si poradil s britským Belfastem 4:0, ovšem ve Švédsku prohrál v prodloužení (2:3P).

Nestačil na dnešního soupeře, přestože se mu ve třetí třetině podařilo stáhnout dvoubrankový náskok a vyrovnat. V prodloužení ale rozhodl o výhře Skellefteå Jonathan Johnson.

Skupinu H po dvou odehraných kolech vede švýcarský Davos s plným ziskem bodů. Druhý je se čtyřmi body Třinec, třetí se dvěma Skellefteå. Na první úspěch čeká Belfast.

Sparta si v prvních dvou domácích zápasech postup do vyřazovací fáze značně zkomplikovala. Nejprve nestačila na outsidera z dánského Aalborgu 2:3, totožným poměrem pak na finalistu švédské SHL Luleå.

Na stejné soupeře narazí v rámci prvního tripu do zahraničí, nejprve ji čeká zastávka v Dánsku. V případě vítězství o dvě a více branek by svého soupeře v tabulce skupiny A přeskočila. Druhý je se třemi body zatím Jukurit z Finska, první Luleå se stoprocentní bilancí.

Sestavy: Lindvall (Hellnemo) – Forsfjäll, Pudas, Salomonsson, Lundberg, Granberg, Nilsson, Olsson – Robertsson, P. Lindholm (A), Wingerli – Hugg (A, TS), Jonsson, Möller (C) – M. Lindholm, L. Lindström, Kühnhackl – Sandberg, Sundsvik, Stenman

Sestavy: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Ročák, Čukste, Jeřábek, Zahradníček, Zeleňák – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Miloš Roman – Svačina (TS), L. Hudáček, M. Daňo – Voženílek, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Hrehorčák – Lyszczarczyk

Stavanger Oilers : EC Red Bull Salzburg 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Sestavy:

Holm (Partanen) – Lefebvre, Ulriksen, Klavestad, Sveum, Rokseth, Aarthun, Faret, Higson – Mauldin, Gervais, Kissel, Karlsen, Beck, Hoff, Kristiansen, Strandborg, Bittner, Henriksen, Berg-Paulsen, Hurrod Sestavy:

Kickert (Tolvanen) – Lewington, MacWilliam, Genoway, Robertson, Schreier, Stapelfeld, Auer, Maier – Schneider, Nissner, Raffl, Thaler, Bourke, Baltram, Hochkofler, Wukowits, Huber, Predan, Steffler, Harnisch

Rozhodčí: Eriksson (SWE), Hansen (NOR) – Braten (NOR), Söstumoen (NOR)