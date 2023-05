Útočníci Kodýtek, Šimon Stránský a brankář Hamrla posílili Ilves Tampere

Kodýtek a Stránský uzavřeli s druhým týmem základní části Liigy a semifinalistou play off, který se představí v Lize mistrů, shodně roční smlouvy. Devatenáctiletý Hamrla, jehož předloni draftoval v NHL Columbus, uzavřel dvouletý kontrakt s opcí na další sezonu. Informoval o tom klubový web Ilvesu.

Čtyřiadvacetiletý Kodýtek se vydá na první zahraniční angažmá. Poslední sezona mu skončila na začátku února vinou zranění a zaznamenal v ní ve 44 zápasech 15 branek a 19 asistencí. V šesti duelech v reprezentaci si připsal tři asistence.

„Je to univerzální hráč, který hlavně myslí na tým. Upoutal svými výkony v reprezentaci na Euro Hockey Tour. Jsme šťastní, že si vybral z mnoha nabídek Ilves,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Ilvesu Timo Koskela.

Boleslavský útočník Ondřej Najman (v zeleném) kryje forvarda Plzně Petra Kodýtka

Plzeňský odchovanec Kodýtek v extralize sehrál 331 utkání a nasbíral 145 bodů (64+81). V české reprezentaci má 168 centimetrů měřící a 70 kilogramů vážící účastník mistrovství světa dvacítek z roku 2018 na kontě 28 utkání, dva góly a 10 asistencí.

O rok starší Stránský se vrací do finské ligy po roce. Před příchodem do Litvínova působil dvě sezony v Jukuritu Mikkeli, kde ve 106 duelech zaznamenal 61 bodů (20+41). „Sledovali jsme ho a měli jsme o něj zájem už loni. Je to velice šikovný útočník, kterého je těžké bránit,“ podotkl Koskela.

Za Litvínov si Stránský připsal v uplynulé sezoně v 49 zápasech včetně play off 10 branek a 33 asistencí. Odchovanec Vítkovic a bývalý hráč Komety Brno v extralize zaznamenal ve 210 duelech 106 bodů (41+65). Účastník dvou MS dvacítek a jednoho světového šampionátu osmnáctek se představil v 11 duelech v reprezentaci s bilancí gólu a dvou přihrávek.

Nadějný gólman Patrik Hamrla stráví nacházející sezony v zámoří. Bude hrát kanadskou juniorsku v Rimouski.

Hamrlu draftoval Columbus ve 3. kole na 83. pozici. Zlínský odchovanec má za sebou dvě sezony v Rimouski. Předtím stihl sedm zápasů v extralize za Karlovy Vary, v které měl průměr 4,69 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 86,33 procenta. „Patrik Hamrla je mladý a ambiciózní gólman s dobrými parametry. Dlouhodobý kontrakt nám dává možnost pracovat na jeho rozvoji,“ dodal Koskela.