Polák pomohl gólem k nečekané výhře Vladivostoku nad Jokeritem

Nejhorší tým Východu Vladivostok dělilo před zápasem od favorizovaného finského mužstva propastných 37 bodů.

Třiatřicetiletý Polák pomohl Admiralu k obratu v utkání, poté co v 38. minutě vyrovnal na 1:1. Asistenci si u jeho první branky od konce listopadu připsal obránce Karel Kubát.

Brankář Barysu Astana Dominik Hrachovina byl smutným hrdinou zápasu se Spartakem Moskva, protože jeho obrovská chyba při pokusu o rozehrávku ve 36. minutě za stavu 4:4 rozhodla o výsledku. Český gólman byl v té chvíli na ledě teprve zhruba 10 minut, protože do branky přišel až poté, co hosté počtvrté překonali Henrika Karlssona a dokonali obrat z 0:3.

Kazašský tým rychle vyrovnal, ale Hrachovina soupeři doslova daroval opětovné vedení. Při vlastní přesilovce totiž za brankou s pukem na hokejce bez cizího zavinění upadl a kotouč zasunul do prázdné branky Anatolij Nikoncev. Další gól už v utkání dvou týmů směřujících do play off nepadl, na výhře Spartaku se podílel asistencí Robin Hanzl.

Charlamovova div.

Černyševova

Bobrovova

Tarasovova KLUB Z V VP PP P S B 1. x-Jekatěrinburg 57 35 8 1 13 171:110 87 2. x-Kazaň 57 32 4 5 16 153:125 77 3. x-Magnitogorsk 57 31 6 2 18 164:125 76 4. Nižnij Novgorod 57 18 6 10 23 160:178 58 5. Čeljabinsk 56 17 9 3 27 96:137 55 6. Nižněkamsk 57 14 7 6 30 119:146 48 KLUB Z V VP PP P S B 1. x-Barys Astana 56 27 8 9 12 177:138 79 2. x-Omsk 58 27 9 5 17 164:126 77 3. x-Ufa 58 24 6 9 19 151:129 69 4. Novosibirsk 57 19 5 5 28 133:166 53 5. Kunlun Red Star 57 18 1 9 29 129:171 47 6. Vladivostok 56 15 4 5 32 127:165 43 7. Chabarovsk 56 13 2 9 32 108:166 39 KLUB Z V VP PP P S B 1. x-Petrohrad 56 39 4 5 8 187:76 91 2. x-Jokerit Helsinky 56 30 5 6 15 176:141 76 3. x-Dynamo Moskva 56 24 6 5 21 136:128 65 4. x-Spartak Moskva 57 21 7 8 21 151:141 64 5. Dinamo Riga 57 15 7 10 25 113:146 54 6. Čerepovec 57 12 8 4 33 110:166 44 KLUB Z V VP PP P S B 1. x-CSKA Moskva 56 38 9 0 9 169:69 94 2. x-Jaroslavl 57 32 6 4 15 149:106 80 3. Viťaz Podolsk 56 21 6 6 23 122:144 60 4. HK Soči 57 16 7 10 24 132:150 56 5. Dinamo Minsk 56 14 2 8 32 107:161 40 6. Slovan Bratislava 56 9 5 3 39 95:189 31

Dinamo Riga : Avtomobilist Jekatěrinburg 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

49:29 Maione (McMillan, M. Redlihs) Góly:

47:50 Sexton (Dawes, Kolcov)

63:42 Paré (Sexton) Sestavy:

Gudlevskis (Biljalov) – Maione, Balinskis, Zile, Ališauskas, Gimajev, Sotnieks – M. Redlihs, McMillan, Darzinš – Gillies, Džerinš, Dzierkals – Lipsbergs, Pavlovs, Meija – Gegeris, Marenis, Batna – Berzinš, Myttynen. Sestavy:

Jakub Kovář (Sochackij) – Kolcov, Gurkin, Alexej Vasilevskij, Trjamkin, Mamkin, D. Bodrov, Mišarin, Valitov – Sexton, S. Da Costa, Dawes – Denis Kazionov, Kučerjavenko, Krikunov – Setdikov, Paré, Bělousov – Chripunov, Gračjov, Rassejkin. Rozhodčí: Gofman, Judakov – Dědulja, Zacharenkov Počet diváků: 4546

HC Slovan Bratislava : Traktor Čeljabinsk 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

31:21 Gubarev (Stoa, Thomas)

59:39 Thomas (Bergström) Sestavy:

Štěpánek (Čiliak) – Sersen (C), Jánošík, Grman, Klok, Bačik, Gelinas, Baranov, Švarný – Rau, Taffe (A), Chipchura – Lunter, Sukel', Červený (A) – Lamper, Hrnka, Liška – C. Bailey, Buc, M. Sloboda. Sestavy:

Děmčenko (Suchačov) – Bailen (C), Rjasenskij, Isajev, A. Petrov (A), Borodkin, Karpuchin, Želdakov – Kravcov, Szczechura, Enlund – Kokujov, Rybakov (A), Šarov – Thomas, Stoa, Bergström – Šolochov, Dugin, Gubarev – Jerofejev. Rozhodčí: Gamalej, Ansons – Majtak, Strelcov Počet diváků: 4486

HC Dinamo Minsk : HC Viťaz Moskevská oblast 2:3P (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1) Góly:

27:37 Pulkkinen (Q. Howden)

29:51 Litvinov (Lisovec, A. Kosticyn) Góly:

18:36 Makejev

33:07 Švec-Rogovoj (Stoljarov)

63:51 Stasenko (Švec-Rogovoj, Makejev) Sestavy:

Enroth (M. Karnauchov) – Wiercioch, Blum (A), Chenkel, Lisovec, Gotovec, Jevenko, Znacharenko – A. Kosticyn, A. Těreščenko (C), S. Kosticyn – Pulkkinen, Q. Howden, Booth – Gavrus, Kovyršin, Kogaljov – Litvinov, A. Volkov, Kitarov (A). Sestavy:

Ortio (Samonov) – Katičev, Mozík, Stasenko, Jevsejenkov, Šinkevič, Voronkov, Kožemjakin (A) – A. Sjomin (A), M. Aaltonen, Řepík – Rendulić, A. Nikulin, Makejev (C) – Kokarev, Švec-Rogovoj, Stoljarov – Vyglazov, P. Černov, N. Komarov – Gončarov. Rozhodčí: Lavrentjev, Ščenjov – Šadrin, Galimov

CSKA Moskva : Metallurg Magnitogorsk 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Góly:

34:32 Grigorenko (Slepyšev, Blažijevskij)

57:28 Vey (Grigorenko, Kaprizov)

58:40 Tělegin Góly:

Sestavy:

I. Sorokin (L. Johansson) – Marčenko, Blažijevskij, M. Robinson, Dahlbeck, Naumenkov, Pašnin, Romanov – Grigorenko, Vey, Kaprizov – Hansen, P. Karnauchov, Tolčinskij – Okulov, Al. Popov, Šalunov – Tělegin, Světlakov, Slepyšev. Sestavy:

Košečkin (Zagidulin) – Antipin, Vereščagin, Rylov, Běreglazov, Matuškin, J. Birjukov, Zajcev – Ellison, N. Kuljomin, Mozjakin – N. Shore, Rasmussen, Pakarinen – Bulíř, Čibisov, Ljubimov – Timkin, Několenko, D. Platonov. Počet diváků: 8 497

SKA Petrohrad : Neftěchimik Nižněkamsk 2:3P (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1) Góly:

05:55 S. Plotnikov (Dacjuk, Karpov)

10:00 Byvalcev (Kuzmenko, Gavrikov) Góly:

11:39 Nestrašil

23:48 E. Galimov (Semjonov, Chajrullin)

62:06 Padakin (An. Sergejev, Chajrullin) Sestavy:

Šesťorkin (Hellberg) – Gavrikov, Rundblad, Zubarev, Zemčonok, Zub, A. Bělov, Sjomin – Dacjuk, S. Plotnikov, Karpov – Děrgačov, Byvalcev, Kuzmenko – Jakupov, Prochorkin, N. Gusev – V. Tichonov, Kablukov, Ketov – Ivan Morozov. Sestavy:

Korotajev (12. I. Ježov) – Polášek, Bryncev, An. Sergejev, D. Musin, Volgin, Semjonov, Šaripzjanov, Ogurcov – Nestrašil, Porjadin, Puustinen – P. Kulikov, E. Galimov, Chajrullin – Šiksatdarov, Padakin, Šarifjanov – Avcin, Podšendjalov, Bikmullin. Rozhodčí: Sojin, Fatějev – Goljak, Šeljanin Počet diváků: 11 113

Barys Astana : Spartak Moskva 4:5 (3:2, 1:3, 0:0) Góly:

00:29 Svedberg (Bochenski)

05:49 Frattin

07:38 A. Petersson (Dietz, Valk)

24:46 Sagadejev Góly:

11:29 Talalujev (Fjodorov)

12:18 Nikoncev (R. Hanzl, Lisin)

23:28 Cyplakov (Maxwell, Leščenko)

24:30 Grišin (Talalujev, Zubov)

35:10 Nikoncev Sestavy:

H. Karlsson (25. Hrachovina) – Svedberg, Dallman (A), Makljukov, Dietz (A), Orechov, Blacker, Polochov – Bochenski (C), Boyd, Frattin – Cormier, R. Starčenko, A. Petersson – Michajlis, Akolzin, Valk – Petuchov, Ševčenko, Sagadejev – Asetov. Sestavy:

J. Hudáček (8. Bespalov) – Kulik, Gončarov, Kutějkin (C), Dyblenko, Grigorev, A. Osipov, Grišin – Karsums, Truňov, Daugavinš – Talalujev, Fjodorov, Zubov (A) – Nikoncev (A), R. Hanzl, Lisin – Cyplakov, Kruženkov, Leščenko – Maxwell. Rozhodčí: Kislov, Romaško – Lazarev, Sivov Počet diváků: 6 215

HK Sibir Novosibirsk : HK Soči 5:4 (3:3, 1:1, 1:0) Góly:

11:55 Sajustov (Michajlov)

12:09 Prince (Brulé, J. Peltola)

19:46 Savčenko (Brulé, Milovzorov)

38:53 J. Peltola (Brulé)

51:12 Ignatovič (Brulé) Góly:

05:44 Archipov (Točickij, Akmaldinov)

15:38 O'Dell (Pajgin, R. Rosén)

19:20 Jokipakka (J. Alexandrov, Collins)

24:46 Bakoš (Collins) Sestavy:

D. Taylor (Krasikov) – Klimontov, Loginov (A), Ilja Morozov, Ignatovič, D. Lukin, Savčenko, Naumov – J. Peltola (C), Brulé, Prince – Milovzorov, Sajustov (A), Michajlov – Šarov, Romancev, Kazakov – Šaškov, Pešechonov, Pervušin – A. Jakovlev. Sestavy:

Šikin – J. Alexandrov, Jokipakka, Pajgin, K. Vorobjov, Rykov, Chomickij, D. Alexandrov – Bočarov, R. Rosén, O'Dell (C) – Mosaljov (A), Collins (A), Bakoš – Archipov, Akmaldinov, Točickij – Tomilin, Žilin, Šmeljov – Rachimullin. Rozhodčí: Bukin, Sidorenko – Golovjov, Savenkov

Red Star Kunlun : Severstal Čerepovec 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Góly:

39:33 Yip (St. Pierre, V. Lajunen) Góly:

08:11 Lapenkov (Jakimov, A. Kulda)

24:01 Kinrade (Jakimov)

39:45 Markovin (Petunin)

59:06 Michnov Sestavy:

Karhunen (C. Sun) – V. Lajunen, Järvinen, Viklund, Vitásek, Lofquist, Bartley, Parlett – Yip (C), Shore, Mertl – Palola, Fontain, Lundh – Squires, St. Pierre, Latta – Seto, Lockhart. Sestavy:

Furch (Korobov) – Kinrade, Sizov, Glazkov, Lekomcev, Chochlov, Megalinskij, A. Kulda, Kudako – Jakimov, Monachov, Lapenkov – Michnov, Trubačjov (C), Geraskin – Kodola, Petunin, Markovin – Gračjov, I. Zacharčuk, J. Bodrov. Rozhodčí: Kulakov, Beljajev – Sazonov, Sadovnikov

Admiral Vladivostok : Jokerit Helsinky 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Góly:

37:36 V. Polák (Kubát, Zajcev)

45:09 Glazačev (Vicharev, Ďjakov)

57:32 Koňkov (Mereskin)

59:24 A. Strelcov (Glazačev) Góly:

03:24 Nicklas Jensen (O. Lauridsen, Stollery) Sestavy:

Serebrjakov (Krasotkin) – S. Zacharčuk, Ugolnikov, Kozlovskij, Miščenko, Ďjakov, Karmaškov, Kubát, Tatalin – A. Strelcov, V. Strelcov, Feoktistov – Vicharev, J. Petrov, V. Butuzov – Konnov, Glazačev, Mereskin – V. Polák, Koňkov, Zajcev. Sestavy:

Zapolski (Kalninš) – Lepistö, Kivistö, A. Grant, Stollery, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Lööv – O'Neill, Joensuu, Norman – Manninen, Moses, Nicklas Jensen – Vesalainen, Jormakka, Regin – Niemi, Platt, Pihlström. Rozhodčí: Naumov, Bělov – Palej, Viljugin

Amur Chabarovsk : Lokomotiv Jaroslavl 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Góly:

Góly:

15:45 Kozun

33:53 Denisenko (Sannikov, Alexejev) Sestavy:

Langhamer (Alikin) – Jordán, Kamalov, Aťušov, Hrbas, Korjagin (A), Kondratěv, Šviděnko – Ruděnkov, Pjanov (C), T. Zohorna – Gorškov, Vj. Ušenin, Vl. Ušenin – Veličkin, A. Kuzněcov, Fajzullin – Popugajev, Železkov (A), Dědunov. Sestavy:

Konovalov (Isajev) – Nakládal, N. Averin, Kronwall (C), Jelesin, M. Osipov, Čerepanov, Kutuzov – Kozun, Loktijonov, J. Averin (A) – Sannikov, Alexejev, Denisenko – Kartajev, J. Korotkov, Iljenko – Slepec, Ivanov, Kovalenko – Apalkov (A). Rozhodčí: Konstantin Olenin, Alexej Vasiljev- Konstantin Gordenko, Alexander Sysjev