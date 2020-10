Krejčík se v sezoně poprvé trefil, Jokeritu pomohl k vítězství

Český reprezentant ve 27. minutě vrátil finskému celku vedení už 69 sekund poté, co Lokomotiv vyrovnal na 1:1. Asistenci u Krejčíkova gólu si připsal další český bek David Sklenička.

Krejčík se do Jokeritu přesunul v květnu z Kärpätu Oulu, v jehož dresu si v minulé nedokončené sezoně vysloužil nominaci do All Star týmu finské ligy. V KHL hrál dvojnásobný extraligový šampion v minulosti i za Lva Praha a Záhřeb, nyní dal v 94. utkání v soutěži pátý gól.

Jokerit, jehož kádr se v průběhu nového ročníku ocitl v karanténě, vyhrál pátý z dosavadních osmi zápasů a o skóre vystřídal Lokomotiv na šestém místě v Západní konferenci. Krejčík nastoupil teprve počtvrté.

Charlamovova div.

Černyševova

Bobrovova

Tarasovova KLUB Z V VP PP P S B 1. Jekatěrinburg 12 7 1 2 2 46:30 18 2. Kazaň 12 4 4 1 3 36:30 17 3. Čeljabinsk 12 6 0 2 4 28:22 14 4. Magnitogorsk 11 5 2 0 4 26:21 14 5. Nižnij Novgorod 12 3 1 2 6 34:40 10 6. Nižněkamsk 11 3 1 0 7 23:40 8 KLUB Z V VP PP P S B 1. Omsk 13 8 1 3 1 36:21 21 2. Ufa 13 8 1 0 4 43:35 18 3. Novosibirsk 13 4 1 1 7 40:43 11 4. Barys Nur-Sultan 6 2 0 3 1 16:19 7 5. Chabarovsk 12 1 1 1 9 19:45 5 6. Kunlun Red Star 9 0 0 1 8 16:35 3 KLUB Z V VP PP P S B 1. Petrohrad 12 8 0 2 2 38:29 18 2. Viťaz Podolsk 11 3 3 0 5 36:28 12 3. Jokerit Helsinky 7 5 0 1 1 26:14 11 4. Čerepovec 10 3 2 1 4 21:30 11 5. Spartak Moskva 11 3 1 1 6 26:35 9 6. HK Soči 9 1 1 1 6 14:30 5 KLUB Z V VP PP P S B 1. CSKA Moskva 10 6 2 1 1 33:18 19 2. Dinamo Minsk 10 4 3 1 2 39:32 17 3. Dynamo Moskva 10 4 1 1 4 31:27 13 4. Jaroslavl 9 5 0 1 3 27:22 11 5. Dinamo Riga 7 1 1 1 4 16:24 5

Neftěchimik Nižněkamsk : Salavat Julajev Ufa 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Góly:

22:33 Galuzin (Šiksatdarov) Góly:

29:47 M. Vorobjov (Kugryšev)

31:05 Baranov (M. Vorobjov)

34:16 Larsen (Kugryšev)

56:32 Alalykin (Alexejev, Lukin) Sestavy:

Barulin (Ivannikov) – Bryncev (A), Rantakari, A. Osipov, Volgin, Loginov (A), Puzanov, Semjonov – Porjadin, Kučerjavenko (A), A. Kosticyn – Galuzin, Šiksatdarov, Chafizov – Čivilev, Chajrullin, L. Hudáček – Golubovič, Šarifjanov, Bucajev – Šafigullin. Sestavy:

Skrynnik (Braginskij) – J. Birjukov (A), Larsen, Korobov, Alexejev, Muchamadullin, A. Semjonov (C), Lisovec – Kugryšev (A), M. Vorobjov, Amirov – Baranov, Alalykin, Pustozjorov – Lukin, Ševčenko, Kuzmin – Pašin, Kozlov, Skorikov – Ajmurzin. Rozhodčí: Rabodin, Romasko – Osipov, Šišlo Počet diváků: 1793

Lokomotiv Jaroslavl : Jokerit Helsinky 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Góly:

24:58 Tkačjov (Korškov, A. Marčenko)

53:49 Korškov (Pääjärvi, Tkačjov) Góly:

05:13 Schroeder (Anttila, Nicklas Jensen)

26:07 J. Krejčík (Norman, D. Sklenička)

38:45 Nicklas Jensen (Anttila, Lehtonen) Sestavy:

Isajev (Konovalov) – Čerepanov, A. Marčenko (A), Rafikov, Ohtamaa, M. Osipov, Malyšev, Misjul – Pääjärvi, Tkačjov (C), Korškov – Darjin, Alexejev, Kudrjavcev – Kajumov, Kraskovskij, J. Averin (A) – Iljenko, Ivanov, Kovalenko – Berjozkin. Sestavy:

Lindbäck (Kalninš) – Lehtonen, A. Grant, J. Krejčík, D. Sklenička, Lööv, Kivistö – Savinainen, Norman, O'Neill (A) – Nicklas Jensen, Schroeder, Pakarinen – Haapala, Mäenalanen, Tolvanen – Joensuu (A), Anttila (C), H. Ikonen. Rozhodčí: Akuzovskij, Ščenjov – Viljugin, Golovljov Počet diváků: 1 763