Hokejisté Jan a Jakub Kovářové by mohli hrát společně za Omsk

Jakub Kovář má za sebou asi nejlepší sezonu v kariéře, během níž vytvořil nový rekord Kontinentální ligy v počtu vychytaných výher - 38. Výraznou měrou se tak podílel na prvenství svého Jekatěrinburgu ve Východní konferenci. Klub navíc poprvé v historii překročil brány první kola play off.

V tom druhém nestačil na Ufu a vypadl 1:4 na zápasy. Písecký rodák posléze napsal na svůj instagramový účet: „Sbohem Avto. Zůstaneš navždy v mém srdci.“

V týmu, kde strávil pět let, mu končí smlouva a ač klub (a později i sám Kovář) tvrdí, že existuje možnost, že se dohodnou na nové, vše nasvědčuje spíše změně prostředí. To podporují i informace ruských médií ohledně společného angažmá s bratrem Janem.

Kovářové spolu v dospělém hokeji nikdy nehráli v jednom týmu, s výjimkou účasti na mistrovství světa. To by se mohlo změnit v Omsku, jenž zprvu projevil zájem především o brankáře Jakuba. Ten vedení uchvátil výbornou formou a v týmu by se měl stát jasnou jedničkou.

Aby Avandgard zvýšil naděje na úspěšné jednání, chce do města nalákat i útočníka Jana, jenž předtím roky působil v Magnitogorsku a na podzim se neúspěšně pokoušel prorazit do NHL. Je zřejmé, že Jan Kovář nezůstane v příští sezoně v Plzni, s níž momentálně bojuje ve čtvrtfinále play off proti Olomouci.



O odchodu do zahraničí se ostatně hovořilo už letos, kromě Ruska bylo ve hře Švýcarsko, protože zkušený útočník toužil vyzkoušet něco jiného. Ovšem možnost strávit celou sezonu se starším bratrem může jeho rozhodování změnit.

„Zatím jsem se rozloučil s Jekatěrinburgem, protože mi skončila sezona i smlouva. Ještě ale není úplně jasné, co bude. Mám před sebou jednání a uvidíme, kde se dohodnu na novém kontraktu,“ řekl Jakub Kovář pro server championat.ru. Jeho bratr Jan se vzhledem k tomu, že mu ještě neskončila sezona, ke své budoucnosti nevyjádřil.