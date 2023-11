Hokejový pokus ve finské laboratoři. Zrušili sestup, teď ho vrací. Proč?

„Mluvili jsme o tom v kabině, kde to vítáme,“ oznamuje Libor Zábranský mladší, obránce Ässät Pori. „S klukama jsme se taky bavili, že je to dobře,“ přikyvuje další bek a reprezentant Dominik Mašín z Ilves Tampere.

Uzavření soutěže, například po vzoru NHL, má prospět ekonomickému zdraví klubů a podpořit i hojnější nasazování odchovanců a mladíků, z čehož má profitovat celé hnutí v dané zemi.

V Česku se opakované snahy o zabarikádování extraligy zpravidla smrskávají do existenciální roviny, kdy udržení mezi elitou zabrání odlivu fanoušků, sponzorů a milionů od municipalit.

Konec finských výprodejů

Finové ovšem mají mentalitu, s níž zástupci z nižších soutěží přijali změnu. Podřídili se celku a vyššímu zájmu. Nesestupová varianta tamní ligy se ale také zvrhla. Trochu jinak.

Dominik Mašín v dresu Ilvesu Tampere

„Zdá se mi, že když ve Finsku nemá klub na play off, rozprodá hráče a místo nich nasadí mladé a juniory. Kvalita pak opadne,“ přibližuje Mašín. „Některé celky hrají dlouhodobě spodek tabulky a v lednu tým prodávají,“ naváže Zábranský.

Syn bosse brněnské Komety přibližuje, jak to v lize olympijských šampionů může způsobit až neférové zápolení. „Minulou sezonu se nám stalo, že jsme bojovali o play off. Náš soupeř ale hrál ze čtyř posledních zápasů dva proti těm, co sezonu odpískali.“

Vedení soutěže před měsícem zavelelo ke změně.

– Současnou patnáctku rozšíří na sudý počet vítěz druhé ligy (tzv. Mestis), který zároveň splní licenční podmínky.

– Od jara 2025 čeká nejhorší tým finské ligy baráž.

– Pokud se někdo vzdá místa mezi elitou, zůstane prázdné. Má to napomoci následnému znovuosekání soutěže, za což podle listu Iltalehti horují mocnější kluby.

„Otevření ligy ji zkvalitní a taky týmy zespodu tabulky budou muset hrát do konce sezony,“ odhaduje Mašín. „Má to pro a proti. Jsem hokejista a takové věci jdou mimo mě. V Mestis se ale ocitlo pár kvalitních týmů, které mají velkou fanouškovskou základnu i stadiony,“ pokračuje Zábranský.

Trefný postřeh!

Momentka z utkání finálové série finské ligy Tappara Tampere - Pelicans Lahti

Vliv ruské invaze na severu

Finy nerozhoupala k úpravě jen nelichotivá situace, která v soutěži převládne s příchodem nového roku. Poskočit mezi elitu chce klub z Espoo – tradiční bašta, za kterou před bankrotem v roce 2016 dřív stříleli góly též Češi Čaloun, Janecký nebo Ton. A zpět k finské honoraci chce opět patřit i Jokerit Helsinky, který hrál předchozí sezony KHL.

Po rozpoutání Putinovy války na Ukrajině ze soutěže odešel, postupně se ale slavný klub z hlavního města vymaňuje z ruských vazeb. Oblíbení žolíci nyní působí v Mestis, kde vyprodávají stadiony.

Vzdáleně to připomíná období, kdy české prvoligové zimáky zaplňoval Jaromír Jágr po návratu z NHL. A Finové prahnou po napěchovaných tribunách také v nejvyšší soutěži, s čímž se teď trochu potýkají. Zpřístupnění cesty mezi špičku kvituje i šéf Jokeritu Mikko Saarni: „Ligovou způsobilost můžeme dokázat výkony a ne skrz umělé dosazení. Je to skvělé pro hráče, naše fanoušky i celý finský hokej.“

Inspirovat se může i ten český. Zásadní změny v extralize jako uzavření soutěže musí majitelům klubů posvětit svazový výkonný výbor. Finský pokus ale naznačuje, zda by se rovněž Češi po čase neuchýlili k původní verzi extraligy.