Barevné ptačí mámení má smysl. Odhalí dobrou partii a láká k sexu

Víte, co je to UHP? Univerzální hnědý pták, směje se autor zkratky, ornitolog Tomáš Grim, který s fotoaparátem lovil obrázky ptáků v sedmdesáti státech sedmi kontinentů a během sedmi let pobytu v zahraničí nafotil tisíce nejrůznějších druhů opeřenců. Jak je to s jejich barevností, prozradil pro magazín Víkend.