Za presumpci neviny dostal Zlámal pokutu: Vadí mi, že nás Skotové mají za rasisty

„Kdyby bylo na mně, já bych ji hrozně rád nezaplatil, ale jelikož jsem měl ještě platný kontrakt, strhli mi to z platu,“ vykládal v olomouckém Divadle na cucky pětatřicetiletý někdejší gólman, který po sezoně ukončil úspěšnou kariéru, v níž si připsal i jeden reprezentační start a ligový gól. Sigmě výrazně pomohl k vítězství v českém poháru. Působil také v Liberci či ve Zlíně a krátce ve Spartě, Slavii, ale také v Itálii, Španělsku a Turecku.

Kromě pokuty se měl Zlámal za své slova i omluvit. „Já jsem se neomluvil, neměl jsem za co. Stojím si za tím. Neřekl jsem nic špatně. Mám spoustu kamarádů tmavé pleti, vyhledávám je, protože s nimi je obrovská sranda. Jestli mě někdo nazývá rasistou, to mě uráží. O tom se ani nechci bavit,“ zdůraznil.

„Nemyslím si, že jsem se zastal Ondry, já jsem prostě řekl: Není důkaz. Tvrzení proti tvrzení. Řekl jsem, že by se měla ctít presumpce neviny. Bez důkazů nemůžete někoho odsoudit. To se děje někde na Blízkém východě, ale v západním světě absolutně ne.“

Aféra začala v březnu, kdy Rangers v osmifinále Evropské ligy nestačili na Slavii. V odvetě v Glasgow za rozhodnutého stavu, kdy se množily brutální zákroky domácích hráčů, slávista Ondřej Kúdela cosi pošeptal Glenu Kamarovi, který ho obvinil z rasistické urážky a několik minut po zápase Kúdelu fyzicky napadl. Kúdela přiznal vulgární nadávku.

Disciplinární komise UEFA uvěřila nepodloženému obvinění a Kúdelovi zastavila činnost na deset utkání v mezinárodních zápasech. Kúdela podal odvolání až k Mezinárodnímu sportovního tribunálu v Lausanne (CAS), i když si trest už odpykal. Kamarovi za útok na Kúdelu zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Zlámal především odsoudil brutální faul na brankáře Slavie Ondřeje Koláře, jehož útočník Rangers Kemar Roofe trefil kopačkou do obličeje. Zopakoval, že šlo podle něj o úmysl.

„Skotové vytváří válku“

„Když jsme hráli proti Rangers, chytil jsem balon na lajně a asi dvě sekundy potom tam dojel jejich hráč. Říkal jsem si: Ten tým je nějaký zvláštní. Něco mi na něm nehraje. Když jsem pak viděl ten zápas, zase si stojím za tím, že to udělal úmyslně. Celkově, jak se chovali, nebylo úplně korektní,“ podotkl Zlámal. „Jestli Ondra řekl něco rasistického, tak s nimi souhlasím. Je to tam citlivé.“

Zlámal ve Skotsku hostoval také v St. Mirrenu a St. Johnstonu. Poznal kulturní rozdílnosti, jež se promítají do boje proti rasismu. „Vnímají to jinak než my tady. Je to z historického hlediska. To je jejich problém, my takový v Česku nemáme. Snaží se kompenzovat to, jak před iks lety zacházeli s přistěhovalci. Ale dělají to špatným způsobem,“ tvrdí. „Teď je tam totální hyperkorektnost, každý se bojí říct svůj názor. Tady je společnost ještě jakoby zdravá. Ondru Kúdelu znám, ve Slavii je spousta národností, podívejme se na to ze širšího pohledu.“

A přidává příklad: „Bavil jsem se s kamarády tmavší pleti, aby mi řekli, jak rasismus vnímají. Četl jsem, co se děje v Česku a co se děje tam, ale nejlepší je se zeptat. Říkali mi, že s rasismem opravdu bojují, hlavně se skrytým rasismem. Povídal mi: Hele, moje máma dělá v zaměstnání deset let a není povýšená, přijde Angličan a je za rok povýšený. Říkám mu: Proti tomuto bojujte! A ne že si dva kohouti na hřišti v emocích něco pošeptají, vy z toho děláte takové haló a vytváříte další rasisty. Vytváříte boj, znepřátelujete dvě země, ve kterých se nic neděje.“

Rozsah kauzy Zlámala mrzí. „Na sportovním poli se to mlelo, ale teď už to má mezinárodní dosah. Z války nic dobrého nevzejde. Ti Skotové vytváří prostě válku. Právník Kamary vytváří další rasismus. Budu citovat Morgana Freemana: Rasismus vymizí, až se o něm přestane bavit. Dělají pravý opak. Chtějí to vymýtit, ale dělají to špatným způsobem.“

Zlámalovi se nelíbilo především prohlášení Aamera Anwara, právního zástupce Glena Kamary, jenž v nedávném zápase Evropské ligy Sparty proti Rangers nařkl z rasismu dětské publikum ve věku od šesti do čtrnácti let. „Mě už se to netýká. Snažil jsem se to brát s rezervou, ale začíná mi to vadit už hodně. Už tehdy to přeháněli, ale teď nařkli děti. Mám děti a vůbec neví, co to je. Syn se baví s Afričany, s Asiaty. Ve třídě byla plná komunita národností. Můj názor je, že rasismus vymizí. Mladá generace o něm už vůbec neví,“ říká.

„Ale tímhle tomu nepomáhají. Teď už na Skotsko zase nadávají rodiče, zbytečně se to kumuluje a je tam nenávist. Z nenávisti nikdy nic dobrého nevzejde. Vadí mi, že Skotsko nás má za rasisty.“