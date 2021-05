Zlámal o Rangers: Rasismus byl pro ně super, zakryl všechny jejich nedostatky

Se St. Johnstone, který si českého gólmana v covidové nouzi vypůjčil, ho čeká dnes od 15 hodin finále prestižního FA Cupu proti Hibernianu.

„To je největší rival Hearts. Jestli budu chytat, nebo ne, na tom nesejde. Prostě tam pojedu a kluky podpořím. Doufám, že to zvládnou a sáhnu si na trofej. Byla by to krásná tečka za roky ve Skotsku,“ přeje si někdejší opora Olomouce, se kterou vyhrál český pohár.