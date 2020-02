ONLINE: West Ham i se Součkem čelí v dohrávce Liverpoolu

V minulém týdnu český reprezentant zažil zápas proti obhájci trofeje, na hřišti Manchesteru City se on sám ani spoluhráči z West Hamu k ničemu nedostali.

Jednoznačná záležitost skončila pro West Ham ještě milosrdnou porážkou 0:2.

Pondělní souboj může být pro Součka a spol. ještě těžší, Liverpool z letošních šestadvaceti zápasů nevyhrál jen jednou - remizoval s Manchesterem United, jinak má pětadvacet vítězství.

West Ham po výměně trenéra a příchodu David Moyese nevypadá dobře. Hra vyhlíží zmateně, chaoticky, tým jako by nevěděl, co má hrát. To platí i pro Součka, který ze tří středních záložníků má nejvíc ofenzivní úkoly. Přitom dosud měl kariéru založenou na pozici štítového hráče.

Když koncem ledna do West Hamu ze Slavie zamířil, bylo to zrovna v den dohrávky právě proti Liverpoolu. Ten v Londýně zvítězil v pohodě 2:0.

Čtyřiadvacetiletý záložník pak byl u divoké remízy 3:3 s Brightonem a minulý týden u prohry na City.

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 26 25 1 0 61:15 76 2. Manchester City 27 18 3 6 68:29 57 3. Leicester 27 15 5 7 54:27 50 4. Chelsea 27 13 5 9 45:37 44 5. Manchester United 27 11 8 8 41:29 41 6. Tottenham 27 11 7 9 44:36 40 7. Sheffield United 27 10 10 7 29:25 40 8. Wolverhampton 27 9 12 6 38:32 39 9. Arsenal 27 8 13 6 39:36 37 10. Burnley 27 11 4 12 33:39 37 11. Everton 27 10 6 11 36:41 36 12. Southampton 27 10 4 13 34:48 34 13. Crystal Palace 27 8 9 10 24:32 33 14. Newcastle 27 8 7 12 24:41 31 15. Brighton 27 6 10 11 32:39 28 16. Bournemouth 27 7 5 15 26:43 26 17. Aston Villa 27 7 4 16 34:52 25 18. West Ham United 26 6 6 14 30:45 24 19. Watford 27 5 9 13 24:43 24 20. Norwich 27 4 6 17 24:51 18