Dost se toho za poslední dva roky změnilo. Býval kapitánem fotbalové reprezentace a už není. Národní dres nenosí, protože se rozhodl, že chce být co nejvíc s rodinou. Ani v Berlíně už Vladimír Darida není. Tamní Hertha chtěla co nejvíc ušetřit na platech, tak pracovitého záložníka odstavila. Na podzim hrál dohromady trapných třicet minut, a to vážně nechcete.