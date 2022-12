Konec v bundeslize po devíti letech? Darida by mohl zamířit do Arisu Soluň

Nebylo by překvapením, kdyby Vladimír Darida v zimním přestupním období své angažmá v Berlíně ukončil.

Dvaatřicetiletý středopolař na podzim za Herthu naskočil jen do tří ligových zápasu jako náhradník, celkem odehrál pouhých osmadvacet minut.

Jednou hrál v Německém poháru. V závěrečných pěti podzimních kolech nebyl ani na lavičce náhradníků.

I proto se spekulovalo, že by se v lednu mohl vrátit do Viktorie Plzeň, odkud v srpnu 2013 do Německa vyrazil. Dva roky působil ve Freiburgu, výbornými výkony si řekl o přestup do Herthy.

V berlínském klubu mu smlouva vyprší příští rok v létě, novou by už nejspíš nedostal. „Hráči s vysokými smlouvami odejdou nebo nedostanou návrh na nový kontrakt. Jedním z nich by měl být i Darida,“ tvrdí Kicker.

Darida od léta 2015 odehrál za Herthu 190 utkání a dal šestnáct branek. Patřil k oporám a stálým členům základní sestavy. To platilo ještě v minulé sezoně, v níž se Hertha zachránila až v baráži proti Hamburku.

Po loňském mistrovství Evropy ukončil reprezentační kariéru. Chtěl se víc soustředit na rodinu i právě klubové povinnosti.

Za národní mužstvo nasbíral 76 startů a dal osm branek. Debutoval v přípravě na mistrovství Evropy 2012 za trenéra Bílka, který momentálně vede právě Plzeň.

Pokud by Darida zamířil do Arisu, setká se tam se svým bývalým reprezentačním spoluhráčem Jakubem Brabcem. Ten tam působí od loňského srpna.