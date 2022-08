Euforie v Edenu, střelec Tecl i loučící se Darida. Jak Plzeň jistila Ligu mistrů

Plzeň hraje doma odvetu play off proti Karabachu, která rozhodne, jestli Viktoria na podzim bude hrát základní skupinu vysněné Champions League, nebo Evropské ligy.

Poosmé usiluje o postup do prestižní soutěže, kde nastupují nejvýznamnější kluby planety a pořadatel Evropská fotbalová unie (UEFA) na bonusech rozdává stovky milionů korun.

Dvakrát profrčela kvalifikací bez zavání, podobnou jízdu předvádí i letos. Právě rozhodující souboje si připomeňme.

Zápasy, které poslaly Viktorii do Ligy mistrů 24. srpna 2011: Plzeň - FC Kodaň 2:1 (67. Bakoš, 90. Ďuriš - 32. Bolaňos),

Sestava: Marek Čech - Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský - Horváth (86. Trapp), Jiráček - Petržela (82. Fillo), Kolář, Pilař - Bakoš (77. Ďuriš). 28. srpna 2013: K Maribor - Plzeň 0:1 (3. Tecl)

Sestava: Kozáčik - Řezník (28. Petržela), Procházka, Čišovský, Limberský - Horváth, Hořava - Rajtoral, Darida, Kovařík (85. Kolář) - Tecl (75. Ďuriš). 19. května 2018, Plzeň - Teplice 2:1 (24. Krmenčík, 61. Petržela - 85. Vaněček)

Sestava: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Kovařík - Petržela (90+1. Štursa), Hořava, Hrošovský, Kopic - Krmenčík (82. Bakoš), Chorý (71. Kolář). (es)

Po prvním titulu v historii v létě 2011 vstoupila Plzeň do kvalifikace dvěma výhrami nad Pjunikem Jerevan. Následně si poradila s Rosenborgem Trondheim a rovněž vítězně (3:1) zvládla úvodní duel závěrečného předkola proti FC Kodaň.

Odveta proti dánskému šampionovi se hrála v Edenu. Stadion ve Štruncových sadech, který měl před rekonstrukcí, totiž nevyhovoval požadavkům UEFA.

Plzeň měla komfortní náskok, mohla si dovolit i porážku 0:2 a stejně by postoupila. V poločase prohrávala 0:1, hosté častěji drželi míč, víc se tlačili dopředu. Po hodině hry Bakoš doklepl centr Jiráčka a vyrovnal. Hosty to zlomilo, neměli na to, aby dali dva góly. V nastavení je dorazil z brejku Ďuriš.

„Kodaň na nás vlétla a my jsme špatně bránili. O přestávce jsem hráčům domlouval, aby zahustili střed hřiště. Co jsme dokázali, to je něco mimořádného. Je to obrovský úspěch,“ prohlásil tehdejší kouč Pavel Vrba.

Plzeň v kvalifikaci dokonale využila revoluce předsedy UEFA Michela Platiniho, jež oddělila šampiony a týmy z dalších míst. Plzeň se tak vyhnula Arsenalu, Lyonu či Bayernu.

O dva roky později byla její cesta kvalifikací stejně razantní: šest zápasů, šest výher. Željezničar Sarajevo zlobil, Nomme Kalju bylo snadným soustem, Maribor kousavým protivníkem.

K odvetě do Slovinska cestovala Viktoria s výhrou 3:1. Klíčová byla třetí trefa Ďuriše v poslední minutě, která přinesla uklidňující dvoubrankový náskok.

Soupeři, které Viktorii v boji o LM zastavili 2015/2016, 3. předkolo

Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2 a 2:0 2016/2017, 4. předkolo

Ludogorec Razgrad - Plzeň 2:0 a 2:2 2017/2018, 3. předkolo

FCSB - Plzeň 2:2 a 1:4 2019/2020 2. předkolo

Plzeň - Olympiakos 0:0 a 0:4 2020/2021, 2. předkolo

Alkmaar - Plzeň 1:3 po prodl. (hráno na jeden zápas kvůli pandemii covidu)

I tak Slovinci věřili v obrat, jenže už ve třetí minutě jim sebral elán a sebevědomí Tecl. Současný slávista využil přízemní centr Rajtorala. Všechny šance domácích pochytal Kozáčik. V Mariboru se s klubem loučil reprezentační záložník Vladimír Darida, který druhý den přestoupil do Freiburgu.

Na třetí účast v Lize mistrů dosáhla Plzeň za dalších pět let, mezitím třikrát v kvalifikaci neuspěla. Tenkrát v létě 2018 ji hrát ani nemusela.

Dopředu se vědělo, že český šampion ročníku 2017/2018 má velkou naději na přímý postup do základní skupiny. Sparta angažovala italského trenéra Stramaccioniho a hromadu zahraničních posil. Slavia pumpovala miliony do Dannyho, Halila Altintopa, Rotaně, Stocha, z Plzně přetáhla Hromadu.

Ale Viktoria oběma pražským „S“ utekla. Dvě kola před koncem vedla o čtyři body a čekal ji domácí zápas s Teplicemi. Po hodině hry bylo hotovo, góly Krmenčíka s Petrželou nasměrovaly tým ke kýženému vítězství.

Plzeň na O2 TV výkop úterý 21.00 Odvetu play off Ligy mistrů mezi Plzní a Karabachem odvysílá stanice Premier Sport 2. Přenos začne od 20.00, ve studiu moderátoři Petr Svěcený a Libor Bouček přivítají experty Davida Limberského a Miroslava Jirkala.

Plzeň slavila nejen pátý titul v historii, ale i účast v základní skupině. O tom se rozhodlo o pár dnů dříve, když si Liverpool a Real Madrid, finalisté Ligy mistrů, zajistily účast v následujícím ročníku ze svých domácích soutěží.

Základem plzeňského trumfu v lize byla nevídaná série, tým vyhrál úvodních čtrnáct zápasů a body ztratil až v patnáctém kole v Teplicích (0:0). V jarní odvetě pak proti stejnému soupeři stvrdil první místo.

Letos má Plzeň za sebou výhry s HJK Helsinky i Šeriffem Tiraspol. Minulý týden v Baku s Karabachem remizovala 0:0, takže do Ligy mistrů půjde vítěz odvety.