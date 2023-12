Ach bože, jak je Arsenal silný. Ale i my jsme dobří. Klopp o anglickém šlágru

Liverpool versus Arsenal 1:1. Pořadí po osmnácti kolech: 1. Arsenal 40 bodů, 2. Liverpool 39.

„Měli jsme výborné momenty, ale to oni taky, protože jsou fakt silní. Bylo to nahoru dolů, hrálo se s velkou intenzitou. Máme jeden bod a teď není čas přemýšlet o tom, jestli to je málo, nebo ne,“ prohlásil liverpoolský kapitán Virgil van Dijk v rozhovoru pro BBC Match of the Day.

„Jsem šťastný, že jsme pořád první. V neděli máme krásnou večeři s našimi rodinami a pak zase zpátky do práce,“ řekl Mikel Arteta, kouč Arsenalu.

Salah už předčil Gerrarda Liverpoolský útočník Mohamed Salah dal Arsenalu celkově svůj 10. gól v Premier League. Stejný počet branek vstřelil i Manchesteru United a West Ham. Sobotní trefa proti Arsenalu byla také jeho 88. v Premier League v dresu Liverpoolu. Zároveň má také 33 asistencí, čímž v součtu překonal klubovou legendu Stevena Gerrarda (69 gólů, 51 asistencí).

Sobotní šlágr začal líp Arsenal, z druhé standardky už po třech minutách skóroval stoper Gabriel. „V takovém zápase dostat gól takhle brzy, to opravdu nechcete. Zvlášť, když víte, jak rychlé hráče v útoku Arsenal má,“ podotkl Klopp. „Mohli jsme tu standardku bránit líp, jen těsně to nebyl ofsajd.“

Liverpool vyrovnal po individuální akci Salaha, ale ještě předtím chtěl penaltu. Hostující Odegaard ve vápně ztratil rovnováhu a když mu Salah udělal kličku a obcházel ho, hrábl po míči rukou.

„Penaltové situace jsou zvláštní. Nevím, jestli to rozhodčí na hřišti viděl. Ale když se na to podíváte, nemyslím si, že můžete říct, že to není pokutový kop,“ prohlásil Klopp v narážce na počínání videoasistenta.

„Z našeho pohledu to byla ruka. Verdikt šel z nějakého důvodu proti nám. Bohužel,“ poznamenal liverpoolský obránce Trent Alexander-Arnold.

Právě on mohl v druhé půli šlágr rozhodnout. Po kuriózní situaci u pokutového území Liverpoolu, kdy se srazili dva hostující hráči Zinčenko a Odegaard, běželo pět domácího hráčů na jediného protivníka. Ale pravý bek ve vyložené šanci střílel do břevna. Poté se ještě míč po tečované střele střídajícího Elliotta otřel o tyč.

„V druhé půli jsme měli dát gól, to mi chybělo. Měli jsme šance i tlak. Kolikrát místo abychom vystřelili, tak přihráváme. Udělali jsme to asi čtyřikrát pětkrát, je to pro nás poučení. Ale celkově to byl skvělý zápas ve výjimečné atmosféře. Díky, Anfielde,“ prohlásil liverpoolský kouč.

Ne tak pro obránce Tsimikase. Po půlhodině ve sprintérském souboji odpadl od Saky, jenž za zákrok dostal žlutou kartu. Jak řecký bek vylétl ze hřiště, podmetl před lavičkou stojícího Kloppa, který na něj spadl. Následky jsou kruté: zlomená klíční kost. Zranění si přivodil při pádu ramenem na zem, srážka s Kloppem na to vliv neměla.

„Mimo hru bude dlouho. Je to pro nás problém, když máme zraněného i Andy Robertsona,“ litoval Klopp. „Klidně bych mu dal svou klíční kost, aby byl v pořádku. Není nic příjemného, když se něco takového před vámi stane a vy jste do toho zapletení.“

Po Štědrém dnu čeká anglické týmy další kolo. Liverpool se představí v Burnley, Arsenal doma proti West Hamu. Obhájce titulu Manchester City na lídra ztrácí šest bodů, ale má k dobru odložený zápas s Brentfordem.

„Arsenal bude hrát dál nahoře, doufám, že my s ním. City mají taky velmi dobrý tým,“ přemítal kapitán van Dijk.

Liverpoolský křídelník Mohamed Salah (vlevo) se snaží dostat s míčem přes Oleksandra Zinčenka z Arsenalu.

A hráči si neodpočinou ani pak. Na přelomu roku je čeká další dějství. Arsenal hraje na Silvestra na Fulhamu, Liverpool na Nový rok s Newcastlem.

V součtu od 30. listopadu do 1. ledna, čili za třiatřicet dnů odehraje Liverpool deset zápasů. Po pěti dnech volna se v lednu znovu srazí s Arsenalem, tentokrát v Anglickém poháru.

„Je to náročné. Stojí to hodně sil, psychických i fyzických,“ zdůraznil kapitán Van Dijk.