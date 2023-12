Nulový Manchester v krizi. Musíme držet při sobě a společně to zvládnout, říká kouč

Před dvěma týdny utrpěli United debakl doma s Bournemouthem (0:3).

Před deseti dny Manchester United podlehl Bayernu (0:1) v Lize mistrů a sezona v Evropě pro něj skončila posledním místem ve skupině. Výš se umístily i Kodaň a Galatasaray Istanbul, čili minulý a budoucí soupeř Sparty v letošním pohárovém ročníku.

Poté sice remizovali ve žhavém derby na Liverpoolu, ale naposled v sobotu selhali na West Hamu (0:2).

„V tuhle chvíli nejsme na špici tabulky, ale proti Liverpoolu jste mohli vidět, že se špičkovým týmem umíme hrát. Tam jsme dobře bránili, což musí být náš standard v každém utkání. Bohužel, na West Hamu to tak nebylo,“ řekl Ten Hag.

„Náš výkon nestačil, nebylo to od nás dostatečně dobré, hlavně druhý poločas. Pořád prohráváme, nedáváme góly a ztrácíme body,“ zlobil se levý obránce Luke Shaw. „Kdybychom dali první gól my, tak by výsledek byl možná jiný.“

Tým provází velká marodka, chyběli Casemiro, Lisandro Martinez, Mason Mount, Tyrell Malacia, Victor Lindelof, Amad Diallo, Harry Maquire, Raphael Varane. Trest měl Diogo Dalot.

„Snažili jsme se, byli jsme aktivnější. Ale když dal soupeř gól, tak ho to povzbudilo. Pak velmi dobře bránil pokutové území a pro nás bylo těžké si vytvořit šanci,“ poznamenal Ten Hag.

V dotaz, v čem musí být United jiní v roce 2024, Ten Hag reagoval výčtem úspěchů v minulé sezoně. „Vyhráli jsme Ligový pohár, v Anglickém poháru jsme byli ve finále, v Premier League skončili třetí. Teď máme mnoho zraněných, až se hráči vrátí, tak budeme lepší. Musíme být v klidu, držet při sobě a zvládnout to společně,“ prohlásil nizozemský kouč Manchesteru.

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vpravo) a Willy Kambwala z Manchesteru United

„Na West Hamu jsme to neuhráli jako tým, to je třeba vidět. Hráči musí převzít zodpovědnost. Ale taky jim věřím, góly zase začnou dávat. Máme hráče, kteří to umí, v minulosti to ukázali,“ prohlásil Ten Hag.

„Je pro mě těžké mluvit o tom, co se děje. Možná nám chybí víc kreativity, těch šancí si nevytvoříme moc. Může to být nedostatkem sebevědomí. Ve fotbale to tak někdy bývá, musíme zůstat pozitivní, nelitovat se a zlomit to,“ prohlásil obránce Luke Shaw.