Vaclík ve španělské karanténě: Rozhodně se tedy nenudím, ale...

„Hrozně to letí, jsou to už čtyři týdny, co jsem zavřený doma a nekopl jsem do balonu. Je to hrozně zvláštní pocit, který vlastně zažívám v kariéře úplně poprvé, protože ani přes léto nejsem bez fotbalu tak dlouho,“ popisoval na sociální síti Vaclík.

Španělská liga je stejně jako česká nejvyšší soutěž pozastavena od 12. března. „Čekáme, co bude dál. Situace kolem epidemie koronaviru ve Španělsku pořád není dobrá, takže fotbal teď není to nejdůležitější. I tak se ale řeší, co bude s touto sezonou. Viděl jsem nějaké úvahy, že nejzazší termín, kdy by se mohla liga znovu rozběhnout, je konec června,“ řekl Vaclík, jehož týmu patří v přerušené španělské lize třetí místo.

„Nejhorší je ta nejistota, že nevíme, na čem jsme. Za mě by bylo nejlepší, aby se řeklo, že když se nezačne hrát třeba do konce května, sezona se ukončí. Nebo ať se to radši ukončí rovnou a rozjedeme to naplno až od nové sezony. Bylo by to smutné, ale pořád lepší než ta nejistota,“ míní brankářská jednička české reprezentace.

Jelikož Španělsko patří k nejvíce zasaženým státům nemocí covid-19, na návrat do společného tréninku zatím mohou fotbalisté jen těžko pomýšlet. Individuální příprava Vaclíkovi paradoxně zabere více času.

„Celý tým teď pokračuje v individuální přípravě a návrat do společného tréninku se stále odkládá. Funguje to tak, že máme od klubu aplikaci v mobilu, do které dostaneme vždy tréninkový plán a ten musíme splnit. Jsou tam speciální gólmanské cviky, různé posilování, kvůli kterému jsem si na zahradě udělal takovou svoji posilovnu, a do toho párkrát týdně běhání,“ přiblížil Vaclík.

Do přírody však vyrazit nesmí a běhá jen na zahradě. „Ve Španělsku pořád platí přísná karanténa, takže jít běhat ven nepřipadá v úvahu, protože z domů můžete jen v případě, že jedete k doktorovi, nakoupit nebo do práce. Většinou trénujeme jednofázově, ale občas máme i dvě jednotky denně. Musím říct, že mně to zabere víc času, než když trénujeme dohromady.“

Vaclík se stále zlepšuje ve španělštině a klub ho v době pandemie hodně využívá na sociálních sítích. „Protože to je jediný způsob, jak teď zůstat v kontaktu s fanoušky. Takže jsem dělal živé rozhovory na klubovém instagramu, točil jsem, jak vypadá můj den, zapojil jsem se do projektu, kde současní hráči volají legendám Sevilly, nebo jsem také osobně popřál k narozeninám pár fanouškům,“ vyprávěl Vaclík.

„Rozhodně se tedy nenudím, dny mi utíkají rychleji než dřív, ale fotbal to stejně nenahradí. Strašně mi chybí to vzrušení, které zažijete jen při zápase. Snad už se brzy zase dočkám,“ přál si bývalý gólman Vítkovic, Žižkova, Sparty Praha a Basileje.

Sevilla se v tomto týdnu kvůli pandemii dohodla s hráči a trenéry na dočasném snížení platů. „Fotbal opravdu zažívá těžké chvíle. Kluby po celé Evropě přišly ze dne na den o svoje příjmy, řeší se platy hráčů, všechny smlouvy, které končí teď v červnu, se automaticky prodlužují, což taky způsobí určitě dost zmatků. Věřím ale, že to zvládneme,“ dodal Vaclík.