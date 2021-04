Už nehrajeme o záchranu, burcuje Souček. Chce, aby West Ham změnil přístup

S kolísavou výkonností se přitom londýnský tým potýkal potřetí za sebou. Nejprve takto v březnu ztratil výhru proti Arsenalu, kdy si sice za 32 minut vypracoval tříbrankový náskok, ale nakonec jen remizoval 3:3. Podobné drama zopakoval proti Wolverhamptonu a následně i Leicesteru. V posledních dvou případech sice už obstál a zvítězil 3:2, přesto si Souček v rozhovoru pro klubovou televizi přál, aby k podobným výpadkům nedocházelo.

„Myslím, že tohle naše myšlení pramení ještě z minulé sezony, kdy jsme bojovali o záchranu a přesně takhle hráli,“ přemítal s devíti brankami nejlepší střelec týmu. Připomněl loňský zápas s Chelsea, v němž přispěl gólem k výhře 3:2. „Zatáhli jsme se do obrany, abychom výhru neztratili. Tenhle styl je ale nebezpečný. Mnohem lepší je, když hrajeme stejně jako na začátku, soupeře napadáme a chceme držet míč. V tomhle se musíme změnit,“ míní bývalý záložník Slavie.

Český reprezentant věří, že navzdory dalšímu zranění Aarona Cresswella nebo Marka Nobla má West Ham na to, aby bojoval o evropské poháry. Londýnský klub vyhráli 10 z posledních 15 ligových zápasů a do konce sezony zbývá sedm kol. „V týmu je skvělá atmosféra a je to vidět i v tabulce. Musíme v tom pokračovat. Je pravda, že jsme ztratili nějaké hráče kvůli zranění, ale věřím, že v našem týmu není jen deset, jedenáct nebo dvanáct, ale klidně i víc než dvacet dobrých hráčů. Všichni jsme jeden tým,“ říká Souček.

Další zápas svěřenci Davida Moyese odehrají v sobotu na hřišti Newcastlu. Ten sice bojuje o záchranu a patří mu 17. místo, v posledních dvou duelech však získal čtyři body. „Je pravda, že tam díky poslední výhře pojedeme sebevědomější, ale bude to další bitva. Do konce sezony ještě zbývá dost zápasů a musíme v Newcastlu předvést maximum. Věřím, že jsme dost silní na to, abychom zvítězili a zůstali dál v tabulce takhle vysoko,“ dodal dvojnásobný český Fotbalista roku.