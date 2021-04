Lingard jako Messi a West Ham opět vítězí. Liga mistrů? Nemáme co ztratit

I trenér David Moyes se po pondělním vítězství 3:2 ve Wolverhamptonu jen lišácky usmíval do kamer: „Kdo by to do nás minulou sezonu řekl, co?“



To teda!

Tým, který se loni v anglické lize bil do posledních chvil o záchranu, je letos největším překvapením ročníku. A při vyjmenovávání důvodů unikátního vzmachu nemůžete opomenout ani dva české reprezentanty Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem.

I v pondělním duelu proti Wolves si oba bývalí slavisté znovu poctivě plnili své úkoly. Tentokrát nechť však prominou méně pozornosti, hlavní hvězdou večera byl někdo jiný.

Jesse Lingard, host z Manchesteru United, je od ledna, kdy do Londýna přišel na výpomoc, klíčovou postavou týmu a i díky němu může mužstvo dál myslet na historickou účast v Champions League.

„Hned po závěrečném hvizdu jsem ho musel pochválit, hrál neskutečně. Nejsem z trenérů, kteří by tohle dělali úplně běžně, ale Jesse si to tentokrát vážně zasloužil,“ řekl Moyes v pozápasovém interview.

Vždyť Lingard během první půlhodiny dal gól po skvělém sólu od vlastního pokutového území (a přihrávce od Coufala), pak jeho efektní otočka u rohového praporku nastartovala akci před druhou trefou a přímou asistenci si připsal i u třetího gólu svého týmu.

„Ani nepřeháním, když řeknu, že v prvním poločase hraje jako Lionel Messi,“ prohlásil vzápětí jeden z komentátorů klubové televize.



Lingard, který se díky svým výkonům z posledních měsíců vrátil po dvou letech do anglické reprezentace, dal v osmi zápasech za West Ham šest gólů, dalším předcházely jeho akce. Jen Harry Kane, tahoun Tottenhamu, je ve stejném období v Premier League takhle produktivní.

West Ham nastoupí v posledních osmi zápasech sezony pětkrát proti celkům z druhé poloviny tabulky, duely s Leicesterem, Chelsea a Evertonem, konkurenty v boji o poháry, hraje doma.

„Jsme nahoře a máme jedinečnou příležitost. Budeme se prát do konce sezony,“ slíbil kouč Moyes. „Hráči jdou v každém utkání za vítězstvím, to je skvělé, jen potřebujeme trochu lépe pracovat s výsledkem, v některých momentech více přidržet míč, kontrolovat hru.“

Už v minulém kole totiž West Ham rychle vedl 3:0 nad Arsenalem, ale zápas nakonec ještě málem ztratil. Byla z toho remíza 3:3. I v pondělí večer se pohodlné vedení o tři góly ztenčilo na rozdíl jediné branky. Závěr byl hodně divoký a nervózní.

„Uf, nevěděl jsem, jestli stát nebo sedět. Góly mohly dát v závěru oba týmy, ale dobře to dopadlo,“ oddechl si Moyes.

A West Ham proto může dál snít.