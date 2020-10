Přikryl o cestě z vesnice a fotbalu i životě u běloruských hranic

Osmadvacetiletý rodák z obce Velký Týnec u Olomouce, jenž Spartě pomohl před šesti roky k doublu, sní ještě o jednom přestupu.

Nejdřív se však musíte dostat ze zranění. Co vás trápí?

Trošku se v tom plácám. Je to takové všelijaké. Je to už měsíc a půl, co jsem měl něco s oblastí třísel a přitahovače. Podvrtla se mi noha na tréninku a já si ji přisedl. Doktor říkal, že to chce čtyři až šest týdnů. To mi přišlo docela dost, vrátil jsem se po dvou týdnech. Asi to byla teda chyba. Bolest jsem přebil prášky, adrenalinem. Není to nic vážného, ale bolí to a je těžké se z toho dostat.

Stačí odpočinek?

Ano, aby se všechno napětí uvolnilo. Doufám, že to dá pokoj. Musím cvičit na gumách, posilovat, aby se to hlavně nevrátilo. Už si ani nedokážu představit, jaké to je bez bolesti. Bolí mě to už skoro dva měsíce.

Nebýt zranění, pravé křídlo patřilo vám.

Je to pozice, která mi nejvíc vyhovuje. Přišel nový trenér, přinesl něco nového, je velký profesionál.

Bogdan Zajac.

Bere to hodně vážně, i přípravy na zápas u videa, v tom se vyžívá – a mně to vyhovuje. Dostával jsem se do tempa, na které jsem byl od sebe zvyklý, už jsem z toho měl zase radost. A přišlo zranění.

Trenéři se vám mění často. Zajac nahradil záhy Peteva.

Když jsem přicházel, vedl nás ještě Mamrot. Dvě kola loni před Vánoci ho odvolali, dokoučoval to asistent, přišel Petev, ten vydržel půl roku.

Tomáš Přikryl v dresu polského klubu Jagiellonia Bialystok.

Kolik chybělo, aby vás místo něj vedl olomoucký Radoslav Látal?

Byl dokonce i tady na schůzce. Zájem byl vážný. Nevím, proč to nedopadlo, nejspíš proto, že měl smlouvu v Olomouci a Olomouc se ho nechtěla vzdát. Teď to vypadá, že se jí to vyplácí, co jsem tak sledoval.

Jak nemá ambiciózní Jaga chvíli výsledky, je hned problém?

Navíc se slaví sté výročí klubu. Jaga se upínala k minulé sezoně, že získá vytoužený titul. Do té doby byla druhá, třetí, čtvrtá. Nedopadlo to. Ale ambice jsou.

Jaká je Ekstraklasa?

Kvalitní liga, fyzičtější. V tom je největší rozdíl. Když přijel táta, který chodil na téměř každý můj zápas v Česku, tak řekl: Ty kráso, to je tempo, to je úplně o něčem jiném! I manželka to říká. Ode mě by to nemuselo vyznít objektivně. Liga je i vyrovnanější. Každý může vzít body každému. Slavia, Sparta, Plzeň by určitě hrály o čelo, to je jasné. Tady jsou navíc téměř všechny stadiony po Euru krásné.

Polsko je velká země, zájem diváků i médií o fotbal je také mnohem větší.

Rozdíl je taky v penězích, co jdou do fotbalu. Co tady dostane jeden klub z televizních práv, to dostane celá liga v Česku. Polská soutěž je hodně sledovaná, teď dva kluci odešli do Anglie, další do Německa.

Co dělá s fotbalem covid?

Je to furt jak na houpačce. Na stadion mohlo padesát procent diváků, a jak tady jsou stadiony pro čtyřicet tisíc, může přijít dvacet tisíc diváků, návštěvnost deset tisíc na lepší zápasy nebyl problém. Už to začínalo zase trošku vypadat.

Tomáš Přikryl (vlevo) v dresu Mladé Boleslavi.

A Jaga má skvělé fanoušky.

I když má město tři sta tisíc obyvatel, rozlohou není tak velké. Poznávají vás na ulici a Poláci jsou takoví, že za vámi přijdou. Řeknou, že vám fandí: Jaga, jedeme! Popřejí, ať se daří. Je to příjemné. Zatím jsem nezažil, že když se nedařilo, že by byli nenávistní. Ne, že bychom se museli na každé procházce schovávat, ale rádi si popovídají. Je vidět, že fotbal je tady na prvním místě. Více méně tady ani nic jiného není. Je tu Jaga pizza, Jaga taxi. Když je zápas, tak na hlavní třídě jsou klubové vlajky, šály, aby fanoušci věděli, že zítra je utkání a tímhle směrem se jde na stadion. Je kolem toho sláva, lidé to sledují a je to cítit.

Po štaci v Mladé Boleslavi šok.

Tam je to bohužel s fanoušky horší.

Jaký je život u běloruských hranic, za kterými vládne pevnou rukou diktátor Lukašenko?

Je to cítit. I náboženstvím. Je tu hodně kultur, spousta kostelů, kam chodí hodně lidí. Jinak je tady život podobný jako v Olomouci. Pěkné náměstíčko, mnoho parků, zeleně. Chodíme s rodinou na procházky.

Navíc máte v týmu za spoluhráče Martina Pospíšila, kumpána z Olomouce.

Hráli jsme spolu už v dorostu, na začátku mi hodně pomohl.

Jak se líbí dcerce ve školce?

Začátky byly složitější, teď už je to super. Polsky rozumí už skoro všemu. Má tam i kamarádky. Těší se tam, chodí nadšená. Má i kroužky – gymnastiku, koně. Je tu začleněná. Občas ji skočí polské slovíčko, že si říkám, co to vlastně je.

Tomáš Přikryl (vlevo) v dresu Sparty

A když přijede za prarodiči do Velkého Týnce, spustí je na ně?

Je pravda, že když se zapomene, tak si zpívá polsky. Když něco chce, nezeptá se, jestli může, ale moge. Má ty svoje polské pozdravy a na babičku s dědou je používá. Oni se jen usmějí a pak se mě ptají: Co říkala?

Jste rodinný typ, že?

Ano, jsem rád, když je rodina spokojená. Dcerka byla už spjatá s Prahou, pořád se na ni ptala, kdy už tam pojedeme. Byl tam náš domov. Ve školce ze začátku plakala. Teď vše šlape, jak má. O tom to je: když to funguje doma, funguje to všude.

Až se budete jednou vracet, nikoli k Olomouci, ale do Prahy?

Fotbal je bohužel takový, že kamarády máte tam, kde hrajete. Do Prahy jsem šel ještě jako mladej, vykulenej, a našel jsem se tam. Máme tam koupený byt, Praha je pro nás víc domov. Máme tam i víc kamarádů. Na Moravě máme rodiny, za kterými jezdíme. Ale nemůžu říct, kde skončíme, protože to nevíte.

Ještě zpět na vesnici. Jaké byly začátky v TJ Sokol Velký Týnec?

Na vesnici byly dřív ročníky spojené, takže jsem párkrát hrál i s bráchou, který je o šest let starší. Ve třetí třídě si mě na McDonald’s Cupu vybrali do Olomouce, to ještě táta nepovolil. Nebral to vážně. Za rok, znovu na McDonald’s Cupu, se Sigma ptala zase. Přijel k nám domů trenér Coufal a přesvědčoval tátu. Tak jsem se vydal do Olomouce na sportovní školu na Heyrovského.

A v osmnácti jste debutoval v lize, když si vás vytáhl trenér Psotka.

Byl jsem překvapený. V kabině áčka koukáte na zkušené hráče, byl tam Radim Kučera a spousta dalších, kteří se vrátili ze zahraničí. Předtím se hrála Evropská liga a v Olomouci se hrál super fotbal. Trenér Psotka to zvedl, fanoušci chodili. Byl jsem v sedmnácti vykulenej, pak jsem dostával první minuty a postupnými krůčky to šlo dál.

Přitom vás jako teenagera trápilo takzvané skokanské koleno.

Většinou to je, když začnete růst rychleji; přechod ze žákovského do dorosteneckého fotbalu. Je to přetížení kolene. Minimálně dva měsíce jsem nemohl hrát. Pak jsem začal a znovu mě to bolelo. Můžete kopat do míče, ale změna pohybu ze stojné nohy bolela. Já to měl na obou, na jedné to bylo vážnější, takže se řešila i operace. Nakonec stačily obstřiky. V té době začaly první reprezentační výběry. Už jsem se na ně těšil a přišlo tohle. Nepříjemné období.

Tomáš Přikryl (vpravo) v dresu Olomouce)

Záhy jste však zaujal Spartu. A byť jste většinou plnil roli žolíka, k doublu jste přispěl.

Vzpomínám jen v dobrém, byť mě zase provázelo hodně zranění, tentokrát to byl přechod z dorosteneckého do mužského fotbalu. Měl jsem furt problémy se svaly, každé dvě měsíce. Když už jsem se rozjížděl, píchlo mě ve svalu. I teď vidím, že devatenáctiletí hráči mají stejné problémy a nemohou se z toho dostat. Dělal jsem všechno – měnil stravu, cvičení. Teď to musím zaklepat – už s tím problém nemám. Přisuzuji to tomu, že tělo si hůř zvykalo na větší zátěž. To mě mrzelo, ale jinak tam byl double, zahrál jsem si na Chelsea, spoustu velkých zápasů. V derby jsem dal dokonce gól. Neříkám, že jsem byl stálým členem sestavy, ale myslím si, že něco jsem tam odvedl. Byla to zkušenost s největším klubem v České republice. Zázemí a profesionalita byla znát.

Bylo těžké, aby větší peníze nezamotaly klukovi z Týnce hlavu, když jste viděl, jak se oblékají spoluhráči a jakými fáry jezdí?

Měl jsem výhodu, že jsem do Prahy přišel s přítelkyní, teď už s manželkou. Nebyl jsem sám. Jak říkáte – kluci měli značkové oblečení, větší peníze, do toho větší zájem médií. Pomohlo mi, že jsem na rodinný život, a ne na diskotéky. Samozřejmě člověk si čas od času dopřeje, ale i díky tomu, jak jsem vychovaný od rodičů, jsem to ustál, abych neblbl úplně do extrému.

Nicméně tetování na levé ruce jste se nevyhnul ani vy.

Mám tam slogany, třeba: Odvážnému štěstí přeje. Toho by se měl člověk držet. Mám tam i nějaké fotbalové symboly, ale také blbosti z mládí. Patří to ke mně. Mám tam iniciály rodiny a teď i dodělaný portrét dcerky. Tetování se mi líbí, nikdy jsem to nebral jako extra výstřelek. Už to nemají jen vězni.

V Mladé Boleslavi jste ukázal, že můžete být rozdílovým hráčem, ale taky lídrem, kapitánem, který nasbíral spoustu asistencí.

Musel jsem si pozici vydobýt. Začátek byl těžký, ale na poslední roky nedám dopustit. Sešlo se to. Byl jsem maximálně spokojený, chvíli jsem byl i kapitánem a cítil jsem se fakt dobře. Hráli jsme super fotbal a nakonec jsme v posledním zápase s Baníkem uhráli poháry. Celkově sezona byla skvělá.

Role lídra vám sedí?

Myslím, že jo. Už jsem byl i ve věku, kdy to na mě svým způsobem padlo. Když jsem měl kapitánskou pásku, dodalo mi to sebevědomí, že tým vám věří, spoléhá na vás, že mu dokážete pomoct. Nakoplo mě to ještě k odpovědnějšímu výkonu za klub. Cítil jsem, že když se nebude dařit, tak musím něco udělat, protože jsem lídrem.

V Białystoku vám dává klid na práci smlouva až do roku 2023.

To je fajn, ale do polské ligy, která je víc sledovaná, jsem šel i proto, že je tady šance se posunout výš. Sny i cíle mám. I když smlouva je dlouholetá, ještě nejsem tak starej, ještě je možnost udělat jeden krok.

Parťák Pospíšil to vidí stejně.

Jo, bavíme se o tom, každý má cíle co nejvyšší, i když jsme realisté.

Inspirativní je příběh stopera Tomáše Petráška, který se s týmem Raków Częstochowa dostal ze třetí polské ligy do nejvyšší a debutoval v české reprezentaci.

Zasloužil si to. Odvádí kvalitní výkony, je tady hodnocený vysoko, v klubu má velmi dobré postavení, je kapitánem. Přišel tam ještě do třetí ligy. Vydobyl si pozici. Dával spoustu gólů ve druhé lize a také v Extraklase potvrdil, že je umí dávat. Dispozice na stopera má skvělé.

Odvážnému štěstí přeje. Vám národní tým dosud unikal.

Když jsem sem přicházel, celý rok jsem figuroval mezi náhradníky. Teď jsem z toho vypadl. Byl jsem tam dvakrát, bohužel jsem si start nepřipsal. Snem je zahrát si za nároďák. A když vidím, že trenér sleduje polskou ligu, je to motivace.