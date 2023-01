Pro české hráče bude stále těžší se do Polska dostat, říká Přikryl

Šestiletá dcerka Viktorie umí polsky tak, že ve školce kamarádi ani nepoznají, že je z Česka. „Má lepší přízvuk než já,“ usměje se táta Tomáš. I jemu místo českého slovíčka občas naskočí nejprve polské.

Přikrylovi jsou v Polsku čtvrtým rokem. Do Bialystoku, města vzdáleném padesát kilometrů od hranic s Běloruskem, je zavedla fotbalová štace hlavy rodiny v místní Jagiellonii. Navzdory blízkosti válečného konfliktu na Ukrajině se cítí bezpečně. „Nedoléhá na nás, ale je tady vidět hodně vojáků, zvlášť když jsou cvičení nebo přesuny techniky,“ říká Tomáš Přikryl v podcastu iDNES.cz Z voleje.

Před vánočními svátky byl s rodinou u svých rodičů v obci Velký Týnec u Olomouce, ale teď se už chystá na start jarní části sezony v Polsku. A zase si vyslechne přátelské, leč štiplavé poznámky spoluhráčů: „Jsme osmifinalisté mistrovství světa. Jak dopadlo Česko?“

Na rozdíl od Polska, které vypadlo v Kataru s pozdějším finalistou Francií, český tým na šampionátu opět chyběl. „Pořád si mě dobírali už před turnajem,“ líčí. „Doufal jsem, že v baráži Česko postoupí přes Švédsko a rozdáme si to s Polskem o šampionát...“

Nepodařilo se. A tak držel pěsti Polákům. V reprezentaci byl také jeho bývalý parťák z Bialystoku Karol Šwiderski, útočník Charlotte. Protože americká soutěž skončila dřív, před mistrovstvím se připravoval s Jagiellonií. „Jejich výkony ve skupinové fázi mi přišly zakřiknuté. Na to, jaké mají hráče, se zbytečně bránili. Osmifinále je ale pro ně úspěch. Proti Francii ukázali, co dovedou,“ hodnotí Přikryl polské vystoupení na šampionátu.

Polský fotbal potvrdil, že jde nahoru, třebaže v Česku nemá Ekstraklasa extra zvuk. „Lidi u nás si řeknou, že je to taková zašívárna pro hráče, kteří si chtějí ještě přilepšit, ale neberou to jako krok vpřed,“ mrzí Přikryla. „Nejsme na očích.“

Tomáš Přikryl s rodinou

Vysílací práva za 1,66 miliardy korun na ročník

Tedy na českých očích, protože Ekstraklasa se vysílá v Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Kypru, Irsku, Británii, Indonésii, Izraeli, Norsku, Portugalsku či Rusku. Polský fotbal má marketing zmáknutý parádně.

Svědčí o tom loňský prodej vysílacích práv společnosti Canal Plus za rekordních 6,63 miliardy korun. Francouzský placený kanál prodloužil kontrakt do ročníku 2026/27. Ekstraklasa je z hlediska vysílacích práv devátou nejhodnotnější ligou v Evropě. Od další sezony budou její práva stát v přepočtu 1,66 miliardy korun na ročník.

Z voleje podcast iDNES.cz

Pro srovnání: česká liga poskytuje licenci Pragosportu za 150 milionů korun za sezonu, což je i v přepočtu na obyvatele asi třikrát méně. „Ekstraklasa na mě působí kvalitněji, vyspěleji. Už jen infrastrukturou, stadiony, penězi za vysílací práva, vším kolem ligy. Mají spoustu studií, sestřihů. Poláci fotbalem neskutečně žijí. Už to není tak, že když jde český hráč do polské ligy, že jde o level níž,“ zdůrazní.

Tomáš Přikryl v dresu Jagiellonie Bialystok

Průměrná návštěvnost na zápas je 7 500 diváků, v Česku 5 500. Kvalita fotbalu se dá také porovnávat. „Hodně podobný jako u nás, Poláci jsou také velmi soubojoví, ale je tam hodně hráčů ze Španělska, Portugalska i několik Brazilců, takže je i technická. Je to mix všeho, ale tvrdá je dost,“ popisuje Přikryl.

Značka Lewandowski

Zkrátka platí, že obal prodává. Jsme zpátky u marketingu. „Mají to podchycené. Soutěž sleduje hodně skautů a velkou reklamu dělá Polsku Robert Lewandowski,“ zmíní hvězdného kanonýra Barcelony. „I díky němu zahraniční top kluby raději bohužel upřednostní polského hráče před českým, protože ví, že hrají v dobrých klubech v cizině.“

Atraktivitu polské soutěže zvýšil i příchod Lukase Podolského do Górniku Zabrze. Německý mistr světa a někdejší útočník Bayernu či Arsenalu je i v sedmatřiceti letech platný. Blýskl se gólem z půlky hřiště. „Je to pan fotbalista. Hraje jen levou nohou. Pohybově už to není co dřív, ale odskočí si pro balon. Górniku dělá hru. Vrátil se a je obohacením ligy. Jako Grosicki,“ jmenuje dalšího internacionála.

Tomáš Přikryl na tréninku Jagiellonie Bialystok

Mazáci s bohatým životopisem jsou ozdobou soutěže, avšak polský fotbal se víc zaměřil na výchovu v akademiích. „Dobře pracují s mládeží. Třeba Lech Poznaň má vyhlášenou akademii, i v prvním týmu hraje spousta mladých hráčů. Michal Skóraš byl povolaný jako jeden ze tří z polské ligy na mistrovství světa. Mají to na tom založené. Vychovají si mladého hráče, brzy ho dají ligy a pak ho prodají za slušné peníze,“ vysvětluje Přikryl.

Přesto v evropských pohárech polské kluby paběrkují. „Je to zvláštní. Všichni si nad tím lámou hlavu. V tom jsme zase úspěšnější my,“ vrací Čech šťouchance.

Ale jak dlouho? „Je to otázka času. Vědí, že kvalifikace jsou těžké. Tím, že tam dlouho nebyli, mají špatný koeficient a musí se prokousávat prvními koly. Teď nějaké body získali. Raków hrál slušnou partii se Slavií. Rok předtím Legie porazila Slavii,“ připomíná. „Zvedá se to, ale ještě potřebují nějaký rok, aby nasbírali body a postoupit do skupiny bylo lehčí.“

Stále těžší bude podle Přikryla pro krajany se do polské ligy dostat. „Je to vidět i na tom, že ještě v minulé sezoně nás tady bylo sedmnáct, teď sedm. Chodí sem spoustu kluků ze Španělska z nižších lig, ale kvalitu mají.“

Ve třiceti změna?

S Jagou nezažívá dobrou sezonu. Třinácté místo po podzimu, osobní bilance jednoho gólu a asistence ho těšit nemůže. „Nespokojenost. Hraju níž, halfbeka. Dřív trenéři víc využívali můj potenciál dopředu, teď mám víc defenzivních povinností. V létě přišel nový trenér, mění se vedení. Zažil jsem tolik trenérů, co jsem nezažil za celou kariéru,“ vydechne.

Tvrdé jádro fanoušků už v minulosti dokázalo dát nelibost s výsledky důrazně najevo, když vtrhlo na trénink. Sedmdesát chlápků v černých kapucích, žádné děti, ale pořádní pořízci. Obklíčili hráče do kroužku. „Udělali bububu, pak nám vyjádřili podporu. Ale bylo to nepříjemné.“

Tomáš Přikryl (vpravo) při natáčení podcastu Z voleje

V týmu je s kamarádem z Olomouce Martinem Pospíšilem, který v Bialystoku kroutí už šestou sezonu. „Postavení v mančaftu máme dobré,“ říká Přikryl.

Smlouva mu končí po sezoně. Vedení sice zahájí jednání o prodloužení, ovšem majitel doublu se Spartou a člen širšího reprezentačního kádru ve třiceti vyhlíží další výzvu.

„Jsem nastavený na všechno, ale ještě bych rád zažil nové dobrodružství, takže bych se změně nebránil,“ prohlásil v olomouckém Divadle na cucky.

Mimochodem, kdo si bude koho dobírat po kvalifikaci na mistrovství Evropy? Česko přivítá Polsko na konci března.