Křivdu už necítím. Petrášek o zranění, fotbalové reprezentaci i vztahu s Miss

Působí sebevědomě, ale zároveň skromně a pokorně. Že to nejde dohromady? V životě fotbalisty Tomáše Petráška je možné téměř vše. Přestože v Česku hrál nanejvýš třetí ligu a chodil si přivydělávat třeba štípáním dříví, o pár let později byl povolán do reprezentace.