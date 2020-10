Dokonalé to nebylo, přiznal nervozitu reprezentační debutant Petrášek

Nic si vyčítat nemusel, při jeho debutu národní mužstvo přípravný duel na Kypru vyhrálo 2:1 a on nezklamal.

Dvoumetrový hromotluk hrál ve dvojici s výrazně menším Davidem Hovorkou.

„Měl jsem vedle sebe skvělého parťáka. Velmi dobře jsme spolu komunikovali. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas,“ říkal v horkém kyperském večeru v rozhovoru pro Českou televizi.

„Nesmírně si vážím, že v reprezentaci můžu být,“ zopakoval stoper Čenstochové několikrát.

Jak jste se při prvním utkání za reprezentaci cítil?

Nebudu lhát, byl jsem trochu nervózní, což je logický. Ale snažil jsem se svou práci dělat, jak nejlíp umím. Jsem moc rád, že jsme vyhráli. To je nejdůležitější. Mohli jsme dát i víc gólů, vítězství mohlo být výraznější.

Jaké jste měl úkoly?

Měl jsem hrát tak, jak jsem zvyklý z klubu. I díky tomu jsem tady. Byla by hloupost něco v mojí hře měnit. Snad jen rozdíl byl v tom, že v klubu hrajeme na tři obránce. Čtyři roky jsem zvyklý na jiné rozestavení, jiný systém. Ale to nebyl problém. Jsem moc vděčný, že tady můžu bát. Chtěl jsem se za tu šanci všem odvděčit.

A povedlo se?

Sám cítím, že dokonalé to nebylo. Ale zase na první zápas za národní mužstvo to taky nebylo špatné. Soupeře jsme do ničeho moc nepouštěli, u nich ve vápně jsme byli nebezpeční.

Ale nedokázali jste soupeře dorazit a on až do konce hrozil z brejků. Neměl jste obavy, že mu jeden z nich vyjde a skončí to remízou?

Strach jsem neměl, to by bylo špatný, kdyby jo. Ale cítil jsem, že ke konci jsou živější, poslali tam čerstvé hráče, chtěli vyrovnat. My jsme své šance nevyužili, ale dobře jsme to odbránili. Cením si toho, byly tam pro nás i těžké momenty.

Jak vás spoluhráči přijali?

Skvěle. Oni, trenéři, realizační tým. Všichni jsou skvělí lidé, ke všem chovám obrovskou úctu.