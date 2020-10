Obr Petrášek poprvé v reprezentaci. Pracant a lídr, říká trenér Hašek

V dětství snil o tom, že bude hrát pod Lízátky v dresu Hradce Králové, už brzy si ale přetáhne přes hlavu trikot s lvíčkem na prsou. Tomáš Petrášek, osmadvacetiletý obránce polského klubu Rakow Czestochowa, je jediným nováčkem ve výběru české reprezentace pro říjnové zápasy proti Kypru, Izraeli a Skotsku. Přitom ještě před čtyřmi lety hrál třetí ligu za Viktorii Žižkov pod trenérem Zdeňkem Haškem.



Zdeněk Hašek, trenér Viktorie Žižkov.

Byla pro vás nominace Tomáše Petráška do reprezentace překvapením?

Ani ne, myslel jsem, že bude povolaný už na minulý sraz. Moc mu to přeju. Trénoval jsem ho už v Roudnici nad Labem v roce 2014 a poté o dva roky později ve Viktorii Žižkov.

Jak na něj vzpomínáte?

Vždycky chtěl něco dokázat. I když hrál v Roudnici na poloprofesionální úrovni a vedle toho chodil na brigády, tak makal nadstandardně. Pracovitost, pokora a vůle. To ho dostalo tam, kde je teď.

Takže si po tréninku přidával?

Pracoval na koordinaci pohybu a fotbalových dovednostech. Neměl to jednoduché, protože měří dva metry a pro takové hráče je koordinace a práce s míčem vždy těžká. Na Žižkově mu pomohlo, že přišel do prostředí, kde byli kluci, kteří už měli zkušenosti z ligy – kapitán Míra Podrazký nebo Pepa Marek. To ho nakoplo výš.

Jaké jsou jeho přednosti?

Je to komplexní stoper, navíc platný nejen při defenzivě, ale i ofenzivě. Má dominantní hru hlavou při standardních situacích, to má rád každý trenér. A je to lídr. V polské lize dělá kapitána, to není úplně obvyklé, aby byl cizinec kapitán. Rozhovory zvládá plynně v polštině, jeho doménou je i vliv na mužstvo a charizma.

Choval se už v Česku jako lídr?

Ano, je to emotivní hráč a takový stmelovač, který dá mužstvo dohromady. Je s ním sranda, vždy byl pozitivně naladěný. Když měli kluci po zápase nějaký piknik, byl v partě, která to organizovala.

Tomáš Petrášek ve Viktorii Žižkov.

V létě 2016 po postupu Viktorie Žižkov z ČFL do druhé ligy přestoupil do tehdy třetiligového polského klubu Rakow Czestochowa, co jste na to říkal?

Hodně jsme to řešili, já jsem moc chtěl, aby u nás zůstal, ale on se rozhodl jít touto cestou. Zlákalo ho hlavně to, jak moc ho chtěli. Viděl, že o něj mají velký zájem, klub mu ukázal jasnou vizi. Navíc Žižkov zrovna procházel složitým obdobím, báli jsme se, co bude dál, a on chtěl zkusit něco nového.

Nakonec to byla trefa - s Rakowem zažil dva postupy až do první polské ligy. Je dost možné, že ho brzy čeká přestup, mluví se i o Spartě.

Když jsem slyšel, že Sparta hledá stopera, a věděl jsem, že je Tomáš v hledáčku, myslel jsem, že ho koupí. Nakonec Sparta zvolila Čelůstku. Vím, že Tomáš měl jednu hodně lukrativní nabídku do Jižní Koreje. Ale on to nemá postavené na penězích, chce hrát kvalitní soutěž v Evropě.

Hodil by se tedy do Sparty?

Hodil by se do všech top klubů v Česku. Jeho zkušenosti a projev lídra by uvítal každý trenér.

Připomíná vám z fotbalistů někoho?

Pavla Drska. To byl taky pracovitý kluk, který si všechno musel vydobýt. A ta jeho ofenzivní hlava ho dostala až do německé bundesligy. Tomáš jde podobnou cestou. A možná dojde ještě výš.