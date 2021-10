Storublovky jsem nosil zabalené v tašce, vzpomíná Čížek na Kazaň

Kazaň (Od našeho zpravodaje) - Už šest sedm let se chystá, že se TAM vrátí. Za kamarády. Do Tatarstánu, do Ruska. Do Kazaně. „Jakmile jsem se dozvěděl, že tam nároďák bude hrát, vzpomínky mi vyskakovaly,“ vypráví Tomáš Čížek, který svého času patřil mezi nejlepší záložníky ve fotbalové lize. I za Spartu si zahrál, borec s prudkou levačkou, na pomezí reprezentační pozvánky. Dnes mu táhne na třiačtyřicet a fotbal hraje dál.