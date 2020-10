Po stopách obra Dina. Koller a jeho cesta jsou pro mě vzorem, říká Chorý

A teď se těší, až o víkendu okusí belgickou nejvyšší soutěž v dresu Waregemu, kam odešel na hostování s opcí. Doufá, že vyrazil po stopách jiného českého obra na hrotu: legendární reprezentační kanonýr Jan Koller, zvaný Dino, rozjel kariéru v belgickém Lokerenu.

Už jste si v Belgii vyslechl srovnání s Kollerem?

Říkal mi to jeden spoluhráč a asistent trenéra. Koller se předtím také v Česku neprosadil a pak v Lokerenu mu to začalo padat. Až tady se mu nastartovala kariéra, pak šel do Dortmundu a měl krásný fotbalový život.

Inspirativní?

Rozhodně. Je to můj vzor. Viděl jsem spoustu jeho gólů, nejen v reprezentaci. Jaký útočník by nechtěl jít ve šlépějích Jana Kollera? Bylo by super, kdybych se tady chytl.

20 gólů dal v Plzni, za kterou odehrál 91 zápasů od ledna 2018, kdy přišel ze Sigmy

Jaké jsou vaše první dojmy z Waregemu?

Je to úplně něco jiného než v Plzni. Nemůžu srovnávat ligu, tu jsem ještě nehrál, ale tréninky jsou fyzicky náročnější. Makáme víc i v posilce. Je to zahraniční fotbal. Na angažmá jsem se těšil.

Že jsou tréninky velmi náročné a dlouhé, mi říkal už Václav Jemelka, který posílil Lovaň.

Souhlasím. Tady se tréninky natahují, jsou tam malé hry, mezitím běhání a na konci taky běhání. Tréninky jsou delší, náročnější, ale mohou nám jen pomoct. Jsou ku prospěchu týmu.

Plzeň patří k české špičce a stejně se tréninkovými dávkami nemůže rovnat s Waregemem?

Musím říct, že v Plzni jsme běhali taky dost, ale tady je to náročnější. První trénink nebyl z mé strany žádná sláva, potřeboval jsem se na to adaptovat, ale teď už se cítím líp. Dostávám se do toho; i kluci mě berou, za to jsem rád.

Tomáš Chorý (třetí zprava) zapadl do mančaftu Waregemu rychle. Žiju si svůj sen, těší se z první štace v cizině.

Jak silnou konkurenci jste vypozoroval v útoku a tušíte, jestli proti Antverpám začnete hned v základní sestavě?

To ještě nevím. Tady prostě každý maká, vůbec nehledí kolem sebe. Trenér chce tvrdou práci a od toho se bude odvíjet sestava. Jak se tady trénuje, tak se hraje. To vyžadují i trenéři v Česku, ale dávky jsou tady opravdu veliká injekce. A konkurence? Na to se nedívám. Spíš se dívám na Jellea Vossena, to je ikona. Hrál i v Bruggách. Když ho sleduji na tréninku, chtěl bych si od něj něco vzít. Ve fotbale už něco udělal a v belgické lize má jméno.

Potřebujete se ukázat, aby Waregem uplatnil opci na přestup.

Kdybyste se zeptal každého fotbalisty v Česku na jeho sen, tak řekne hrát v zahraničí. Já jsem na tom samozřejmě stejně. Až jsem nečekal, že se to může takhle vyvrbit, bylo to pro mě příjemné překvapení. Zničehonic jsem se začal balit a opravdu se to uskutečnilo. Žiju si svůj sen, zatím tedy sám. Už se těším až mi přijede family a budeme spolu. Jsem strašně rád, že to vyšlo. Klub má skvělé zázemí, tréninkové centrum a pohárové ambice.

18 karet nasbíral za dvě sezony v Plzni (9+9 žlutých)

Jak bojujete s vlámštinou?

Kluci se mezi sebou baví vlámsky a francouzsky. Když trenéři vysvětlují cvičení, hází to v angličtině. A kluci anglicky umí. Pro mě je veliké plus, že rozumím. To není problém, ale problém je moje odpověď. Musím zapracovat na tom, abych odpovídal plynule, a ne tak jednoduše, jak odpovídám. Mám slovní zásobu, ale neumím to dát do věty plynule. Na angličtině musím zapracovat.

V Bruggách hraje další útočník z Plzně, Michael Krmenčík. Vyptával jste se ho na soutěž?

Voláme si a píšeme každý den. Když jsme měli volno, už jsme byli i na obědě a večeři. Mohli jsme toho spoustu probrat. Míša je taky rád, že má kousek od Brugg někoho, s kým si může popovídat česky.

Těšíte se na souboje také s Jemelkou, se nímž jste hrával v Olomouci?

Taky jsme si psali, ale je odtud dvě hodiny, to je už dlouhá cesta. Přejeme si jen to dobré. Má za sebou už pohárový zápas. Doufám, že mu to tam půjde a taky na něj uplatní opci. Venca je taky nepříjemný stoper, co si budeme povídat. Taky do všeho vletí jak blázen. Známe svoje lidi. Na tréninku bych možná uhnul, ale v zápase ne.

Neuhýbáte. V Česku vám vznikla u fanoušků pověst zlouna, sběratele karet, byť mi to přišlo mnohdy až přehnané.

Některé karty byly nesmyslné. Aspoň ti lidé mají na co vzpomínat. I špatná reklama je nějaká reklama. Nedělám si z toho velkou hlavu. Ten, kdo tomu rozumí a podívá se na to, si to zhodnotí sám.

S jakou jste Plzeň opustil? Po příchodu Ondráška jste se už nevlezl ani na lavičku.

Není to konec, který bych si v Plzni představoval, nechci říct, že zasloužil... Tak to ve fotbale prostě chodí. Měl jsem smůlu, že jsem se na začátku zranil. Byl jsem útočník číslo jedna. Dal jsem se dohromady až na zápas s Brnem, ale byl jsem na tribuně. Byl jsem připravený i na poslední evropský zápas, byť znovu jen na tribuně. Bohužel šanci jsem nedostal, ale klukům jsem to přál a furt jsem věřil, že Evropskou ligu uděláme a postoupíme do skupiny. Určitě jsem neměl ani na vteřinu myšlenku, že bychom s Beer Ševou prohráli. Odcházelo se mi těžce. Když jsem obcházel kluky na pokojích, přišlo mi to strašně líto, protože jsem zažil s nimi krásné momenty. I špatné, to k fotbalu taky patří. Plzeňský fotbal mi bude moc chybět, byla to taková velká famílie. K angažmá v Belgii mi pomohlo zranění. Jak se říká: Něco zlé, je pro něco dobré.

Kdyby Plzeň hrála Evropskou ligu, nepustila by vás?

Určitě by mě nepustila. Zulte Waregem čekal do poslední chvíle, co se stane. Pak hned poslali oficiální nabídku. Já myslel, že jde jen o oťukávání, ale ne, šlo to rychle.

Vaším nejsilnějším momentem v Plzni je gól AS Řím, což?

Velký zážitek. Nemůžu říct, že jsem v Plzni zklamal, zažil jsem krásné chvíle. Vrchol, jak říkáte, byl ten gól. A titul v roce 2018. Pak cesta Evropskou ligu. Bohužel jsme vypadli s Antverpami. To jsou nezapomenutelné okamžiky, na které člověk bude vzpomínat celý život. Ať jsou to výhry, nebo prohry. A nikde není napsané, že se do Plzně nevrátím.

Vnímáte, že jste se od přestupu ze Sigmy jako hráč i člověk posunul? Stal jste se otcem, zahrál si Ligu mistrů a máte první zahraniční štaci.

Souhlasím. Stoprocentně mě to posunulo. Role otce, manžela i fotbalového hráče. Strašně si toho vážím, protože ne každý má štěstí zkusit si zahraniční angažmá. Udělám tady maximum, abych se prosadil. Zbytek nechám osudu, jestli opci uplatní, nebo ne.

Waregem je menší město s necelými 40 tisíci obyvateli. Už jste si našel místa, kam rodinu vezmete?

Teď je to nepříjemné s tím covidem, ale musím říct, že lidi jsou tady strašně obezřetní. To se nedá srovnávat s českou mentalitou. Roušky mají vevnitř nasazené všichni, vždycky si dají dezinfekci. Byl jsem si párkrát nakoupit, jinak jsem si Waregem neprocházel. Ale už jsem si vybral dům, abychom tady mohli všichni bydlet. Když jsem si to tu projížděl s vedoucím týmu, tak je to strašně příjemné městečko. Mojí rodině se tady bude líbit. Je tu hodně čisto a nedá se to srovnat s Českem. Samá pozitiva.