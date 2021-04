Fotbalisté Barcelony pohrdli prvním místem, doma padli s Granadou

Po zaváhání Messiho a spol. tak zůstalo v čele Atlético, nesmiřitelní rivalové Barcelona a Real Madrid na něj pět kol před koncem ztrácejí dva body. Ve hře o titul je i Sevilla, která je čtvrtá o další bod zpět.

Messi potvrdil pozici nejlepšího střelce ligy ve 23. minutě, když po prostrčení od Antoinea Griezmanna střelou z úhlu otevřel svým 26. gólem v sezoně skóre. Granada ale dvě ojedinělé akce z druhého poločasu využila k překvapivému obratu: v 63. minutě po protiútoku vyrovnal Darwin Machís a v 79. minutě hlavou překonal Marca-Andrého ter Stegena nebráněný devětatřicetiletý Jorge Molina.

„V druhém poločase jsme se přestali soustředit a udělali jsme vzadu chyby. Měli jsme šance na vítězství, ale musíme přijmout fakt, že jsme prohráli. Zbývá ještě pět zápasů, stále jsme ve hře a musíme se připravit na další zápas,“ uvedl barcelonský trenér Ronald Koeman, jemuž rozhodčí krátce po Machísově gólu udělil červenou kartu.

„Nechápu, za co mě vyloučil. Říkali, že to bylo za neúctu ke čtvrtému rozhodčímu. Rád bych věděl, co jsem údajně řekl. On přitom byl neslušný ke mně. Jestli napíšou do zápisu o utkání něco, co jsem neřekl, pak s tím budu muset něco dělat,“ dodal Koeman, jenž nebude moci na lavičku v nedělním utkání ve Valencii ani příští týden ve šlágru proti Atléticu.



Výsledek 33. kola:

FC Barcelona - Granada 1:2 (23. Messi - 63. Machís, 79. Molina).

Španělská liga KLUB Z V R P S B 1. Atlético Madrid 33 22 7 4 60:22 73 2. FC Barcelona 33 22 5 6 77:31 71 3. Real Madrid 33 21 8 4 56:24 71 4. FC Sevilla 33 22 4 7 49:26 70 5. San Sebastian 33 14 11 8 51:34 53 6. Betis Sevilla 33 14 8 11 42:45 50 7. Villarreal 33 12 13 8 50:38 49 8. Granada 33 13 6 14 43:54 45 9. Bilbao 33 10 12 11 43:36 42 10. Vigo 33 10 11 12 44:51 41 11. Pamplona 33 10 10 13 31:39 40 12. Levante 33 9 11 13 38:46 38 13. Cádiz 33 9 10 14 28:49 37 14. Valencie 33 8 12 13 41:48 36 15. Getafe 33 8 10 15 26:39 34 16. Alavés 33 7 10 16 28:49 31 17. Valladolid 33 5 15 13 31:45 30 18. Elche 33 6 12 15 29:49 30 19. Huesca 33 5 12 16 31:50 27 20. Eibar 33 4 11 18 23:46 23