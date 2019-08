Barcelona, Atlético, Real. Ohrozí ve Španělsku někdo velkou trojici?

Výběr přestupů ve španělské fotbalové lize (léto 2019) Joao Félix z Benfiky Lisabon do Atlétika Madrid (126 milionů eur) Antoine Griezmann z Atlétika Madrid do Barcelony (120)

Eden Hazard z Chelsea do Realu Madrid (100) Lucas Hernández z Atlétika do Bayernu Mnichov (80) Frenkie de Jong z Ajaxu do Barcelony (75) Rodri z Atlétika do Manchesteru City (70) Luka Jovič z Frankfurtu do Realu (60) Wissam Ben Yedder ze Sevilly do Monaka (40) Kieran Trippier z Tottenhamu do Atlétika (22) Zdroj: Transfermarkt.com