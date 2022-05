Před stadionem Manchesteru City se jednou provždy raduje Agüero

„Velmi si toho vážím, že moje působení v Manchesteru bylo takhle oceněno. Je to opravdu výjimečné,“ citovala agentura DPA třiatřicetiletého Agüera, který je s 260 góly nejlepším střelcem v historii City.

Proti Queens Parku však dal asi svou nejslavnější branku v manchesterském celku. City totiž tehdy k zisku prvního titulu od roku 1968 potřebovalo zvítězit, protože jeho městský rival United si poradil 1:0 se Sunderlandem.

City ještě v nastavení prohrávalo 1:2, ale v 92. minutě vyrovnal někdejší teplický útočník Edin Džeko a dvě minuty nato Agüero rozhodl o vítězství. City tak ovládlo tabulku před United díky lepšímu skóre.

Agüero strávil v City celkem deset let, během nichž s klubem získal pět titulů a postoupil do finále Ligy mistrů. Loni bývalý hráč Atlétika Madrid odešel do Barcelony, kde však kvůli srdečním problémům ukončil kariéru.