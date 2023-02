Už si chrochtám! Sedláček o lásce, divokém rozchodu se Spartou i Nizozemsku

Venlo z něj udělalo jednoho z nejlépe placených hráčů druhé ligy, on se vypracoval v osobnost týmu, na které chtějí postavit postupové základy. Prožívá to s ním i jeho děda, šéf rumburského fanklubu Sparty, či přítelkyně, z níž se k jeho překvapení vyklubala dcera jeho agenta Viktora Koláře.

S Venlem jste nedávno prodloužil smlouvu do léta 2025. Co to pro vás znamená?

Ocenění mojí práce a důvěru od klubu. Cítím, že jsme na dobré cestě výš. Moje ambice jsou postoupit do ligy, jestli už teď v létě, nebo příští sezonu, to uvidíme. Jsme pátí, první dva postupují rovnou a týmy na třetím až osmém místě hrají play off. Na přímý postup ještě můžeme pomýšlet, do konce soutěže nám chybí dost zápasů. Nekoukáme za sebe, ale před sebe.