Milner měl jít ven, vztekal se Guardiola. Na realizační tým City se prý plivalo

Podle serveru Sky Sports se už Liverpool incidentem zabývá. K dopátrání provinilce či provinilců by měl pomoci i kamerový systém.

„Nevím přesně, co se stalo. Jen jsem slyšel nepěkná slova směrem k našemu trenérskému štábu. Pokud se stalo, co mi bylo řečeno, jsem si jistý, že Liverpool viníka potrestá,“ řekl k nepříjemné události, k níž došlo po vyrovnávací brance Phila Fodena na 1:1, z 69. minuty Guardiola.

Zároveň dodal: „Na mém obdivu k tomuto klubu se nic nezměnilo. Je to samé, jako když nám před dvěma třemi lety poničili autobus. Jde o ‚dílo‘ jedinců, ne Liverpoolu.“

„Na tomto stadionu je vždy radost hrát. Je tu skvělá atmosféra a fanoušci svůj tým bezmezně podporují. Prostě Anfield.“



Milnera měli vyloučit

Jenže podle španělského kouče je i domácí prostředí Liverpoolu důvodem, proč rozhodčí Paul Tierney nevyloučil Milnera. Pětatřicetiletý záložník, jenž zaskakoval na pravém beku za zraněného Trenta Alexandra-Arnolda, příliš nestíhal a na konci první půle obdržel žlutou kartu.

Tu druhou měl dostat po faulu na Bernarda Silvu, kterému nastavil nohu bez úmyslu zasáhnout míč.

Guardiola za čárou lítal, běsnil a gesty naznačoval: Kartu, kartu! Avšak marně, sudí Tierney Milnera ušetřil a liverpoolský trenér Jürgen Klopp ho v 78. minutě ze hry stáhl.

„To je přece jasná žlutá karta. Jenže na Anfieldu nebo Old Trafford to chodí jinak. V našem případě by ho ihned vyloučili,“ vadilo Guardiolovi v pozápasovém rozhovoru.



Souhlasili s ním i televizní experti Micah Richards a Jamie Carragher. „Nepochopitelné rozhodnutí. Musel podlehnout davu. Byla to jednoznačně žlutá karta. Ovlivnil vývoj zápasu,“ řekl Richards, svého času obránce City.

To uznal i Carragher, který má 737 startů za Liverpool: „Milner měl být vyloučený. I domácím to bylo jasné, proto ho vystřídali. Měl velké štěstí.“

Zákrok, při kterém Milner v první půli jednoznačně brnkl o nohy Fodenovi, který zrovna pronikal do vápna, zůstal zcela bez povšimnutí.

Salah jako na PlayStationu

Egyptský fotbalista Salah se podepsal pod oba liverpoolské góly. U jeho akcí byla klíčová perfektní práce s míčem. Nejprve v 59. minutě pláchl po pravé straně a vysunul do vápna Sadia Maného, který otevřel skóre.

A pak senzačním sólem, při kterém posadil na zadek bránícího Bernarda Silvu, vrátil Liverpoolu vedení.

„Naprosto senzační! Tohle je fotbal z PlayStationu. To bez joysticku nejde udělat,“ rozplýval se známý britský televizní komentátor Peter Drury.



To samotný střelec jen prohodil: „Musím se na to podívat. Byl by mnohem speciálnější, kdybychom vyhráli. Takhle k tomu nemám moc co říct.“

Konečný stav 2:2 totiž zařídil v 81. minutě sraženou střelou Kevin De Bruyne. Šlágr 7. kola proto vítěze nepoznal.