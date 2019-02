Scholes bude trénovat ve čtvrté lize, legenda United převzala Oldham

Následuje kroky bývalých spoluhráčů z reprezentace Stevena Gerrarda, který je v Rangers, či Franka Lamparda, aktuálně trenéra Derby County.

„Paul vyhrál ve fotbale skoro vše, co jde. Je to člověk, který přinese do našeho klubu hodně fotbalových znalostí. Není žádným tajemstvím, jak moc po této práci toužil a jak moc miluje tenhle klub,“ citoval klubový web majitele Oldhamu Abdallaha Lemsagama, odpoledne už Scholes vedl první trénink.

Oldham je čtrnáctý ve čtvrté nejvyšší anglické soutěže, ještě loni přitom hrál o patro výš.

Čtyřiačtyřicetiletý Scholes ukončil bohatou hráčskou kariéru v roce 2013. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů a jedenáctinásobný anglický šampion dosud koučoval jen v rezervě Manchesteru United, v roce 2014 krátce dělal asistenta dočasnému trenérovi Ryanu Giggsovi u prvního týmu.